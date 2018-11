O noua lovitura pentru Becali! Mutarea FCSB-ului la Pitesti, din nou in pericol! Care este motivul

Primarul isi poate pierde functia, dupa ce a anuntat ca primeste bucuros FCSB-ul la Pitesti.

"Am vazut reactiile care au aparut dupa ce oficialii de la FCSB au spus ca iau in calcul stadionul din Pitesti pentru aceste trei meciuri. Pitestenii trebuie sa stie ca noi ii pretuim pe suporterii lui FC Arges, echipa noastra de suflet, dar in fotbal nu trebuie sa avem incrancenari. Daca vor face o solicitare ferma, iar raspunsul nostru va fi afirmativ, totul va fi transparent si in conditiile legii. Va fi in beneficiul fotbalului. Stiu ca oamenii isi doresc sa vada meciuri de Liga I pe acest stadion", a spus Cornel Ionica, primarul din Pitesti, dupa ce Gigi Becali a anuntat ca vrea sa joace in Trivale ultimele 3 partide de pe teren propriu programate in 2018.

Insa, Cornel Ionica s-ar putea sa nu mai fie in functie indeajuns ca sa-si onoreze promisiunea. El a fost viceprimar al Pitestiului timp de 14 ani, iar din noiembrie 2014 a fost primar interimar, dupa ce Tudor Pendiuc, predecesorul sau, a fost retinut de procurorii DNA, intr-un dosar in care a fost acuzat de abuz in serviciu si luare de mita. Ionica a ales primar al Pitestiului, in iunie 2016, candidand pe liste PSD. Ulterior, in acelasi an, edilul a fost gasit in conflict de interese de catre inspectorii Agentiei Nationale de Integritate (ANI), pentru ca "in perioada exercitarii mandatului de viceprimar, 2008-2012, a participat la deliberarea si adoptarea a doua hotarari ale Consiliului Local Pitesti, din 24 septembrie 2009, avand ca obiect validarea unor protocoale incheiate intre Centrul Cultural al municipiului Pitesti cu societati comerciale la care ginerele sau este asociat si administrator. De asemenea, acesta a participat la deliberarea si adoptarea unei hotarari a Consiliului Local Pitesti, din 8 iulie 2010, in baza careia a fost incheiat un contract de asociere intre Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Pitesti si o societate comerciala la care ginerele sau este asociat unic si administrator".

Dupa ce, in octombrie 2016, Curtea de Apel Pitesti a respins contestatia lui Cornel Ionica la raportul ANI, in octombrie 2018, el a pierdut definitiv si procesul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Conform procedurii standard in astfel de situatii, decizia instantei supreme trebuie transmisa secretarului municipiului, care va lua act de ea, dupa care o va transmite Prefecturii Arges. Aceasta institutie va emite un ordin de incetare a mandatului inainte de expirare, in urma unei solicitari in acest sens de la ANI. Dupa ce primarul Pitestiului isi va pierde mandatul, fie unul dintre cei doi viceprimari va asigura interimatul pana la alegerile locale din iunie 2020, fie vor fi organizate alegeri anticipate.

Autor: Gabriel Chirea