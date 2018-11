Interviu exclusiv cu fotbalistul de 1 milion de euro dorit de FCSB! Darius Olaru, despre echipa nationala, palyoff si plecarea de la Gaz Metan

Olaru a devenit erou la nationala under 21 dupa ce a marcat cu Belgia si apoi a creat faza din care s-a marcat golul egalizator cu Belgia.

Autor: Casian Soneriu

Darius Olaru este unul dintre tinerii momentului in Liga 1. Este urmarit de FCSB si Dinamo, la un pas de playoff cu Gaz Metan si a inscris un super gol in egalul obtinut de nationala Under 21 cu Belgia la Cluj.

Viseaza sa fie inclus de Radoi in lotul pentru Euro 2019 si cel mai important gol din cariera a fost chiar cel marcat cu Belgia.

1. Exista interes pentru tine si din partea celor de la Dinamo. Ce ai alege intre Dinamo si FCSB?

Nu stiu exact daca exista vreun interes, dar daca as avea ofertele "pe masa" le voi analiza si voi da curs celei mai bune oferte.

2. Cu cine ti-ar placea sa joci la Euro 2019?

Sincer mi-as dori o grupa "mai usoara' sa zic asa, desi fiecare adversar calificat acolo e clar ca are forta pentru ca este un turneu final. Nu conteaza ce adversar intalnim pentru ca am aratat ca putem sa ne batem de la egal la egal cu oricine si asta este cel mai important. Cred ca am aratat un joc bun si putem ajunge in semifinale.

3. Care este campionatul tau favorit si de ce?

Campionatul meu favorit este Spania pentru ca echipa mea de suflet este Real Madrid. Mi-ar placea sa joc in Spania, cred ca e campionatul care se potriveste stiului meu, dar trebuie sa dovedesc asta pe si pe viitor si de ce nu sa ajung la o echipa puternica.

4. Ai vreo oferta concreta in acest moment?

Nu, nu am nicio oferta concreta. Sincer nici nu m-am gandit la plecare. Vreau sa-mi indeplinesc obiectivul cu Gaz Metan si mai am multa munca aici.

5. Este reusita cu Belgia cea mai importanta de pana acum?

Da, normal ca acela este cel mai important gol pentru ca este marcat in tricoul echipei nationale. Este un sentiment minunat si sunt mandru ca am putut ajuta echipa sa egaleze si sa incheie un an extraordinar incununat cu o calificare la Euro.

6. Spune-ne 3 motive pentru care FCSB trebuie sa-l cumpere pe Darius Olaru inca din iarna.

Nu pot sa va spun 3 motive pentru ca nu exista ceva concret si nu vrea sa ma gandesc la asta. Dupa cum spuneam, sunt la Gaz Metan si trebuie sa raman cu picioarele pe pamant si concentrat pana in iarna, iar dupa vom vedea ce va fii.

7. Hagi, Baluta, Dragus, Puscas si alti tineri de la Under 21 au debutat la nationala mare, pe cand il vedem si pe Darius Olaru in tricoul primei reprezentative?

Cred ca ar fi vis devenit realitate. Fiecare copil cred ca isi doreste de mic cand incepe fotbalul sa atinga un punct maxim si normal, convocarea la nationala mare ar fii ceva extraordinar. Sper prin prestatiile mele sa fac pasul la o echipa mare si dupa am sa ma gandesc si la echipa nationala, dar normal ca asta depinde doar de evolutiile mele.

8. Care sunt principalele motive pentru care Gaz Metan ar merita sa prinda playoff-ul?

Cred ca muncim foarte mult in fiecare zi, avem un antrenor bun care ne-a invatat foarte multe lucruri. Jucam un fotbal foarte ofensiv, incercam sa ne impunem jocul de pase. Cred ca avem o echipa foarte buna si doritoare de performanta si din aceste motive meritam locul in play-off. Sper sa dovedim ca acolo ne este locul.

9. Care crezi ca este urmatorul jucator de la Medias pe care granzii din Liga 1 trebuie sa stea cu ochii in afara de Darius Olaru?

Nu stiu, sunt foarte multi jucatori interesanti. Daca ar fi dupa mine, as urmari toata echipa, dar nu pot da un nume concret. Doresc tuturor sa plece la mai bine si cred ca asa o sa fie.

Olaru este cotat in acest moment la 500 de mii de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt.com. Fotbalistul in varsta de 20 de ani este crescut de Gaz Metan Medias, iar in ultimele luni s-a vorbit intens despre interesul celor de la FCSB pentru el.

In acest sezon, Darius Olaru are 1 gol si doua pase decisive in 13 prezente pentru Gaz Metan Medias. Formatia pregatita de Teja este pe locul 5 in campionat.