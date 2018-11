Edi Iordanescu a vorbit cu Gigi Becali! Dezvaluirea antrenorului despre discutiile cu patronul FCSB: "Probabil ca in viziunea lui pot fi asa"

Edi Iordanescu a dezvaluit ca a discutat cu Gigi Becali.

Edi Iordanescu a vorbit despre discutiile pe care le-a avut cu patronul FCSB, Gigi Becali.

Fostul antrenor de la CFR Cluj a dezvaluit ca nu a primit o ofera concreta de la FCSB, ci conversatiile cu patronul stelist au fost "sub forma de gluma".

"Nu am avut decat discutii sub forma de gluma. Glumele incepeau din partea patronului, care ma cataloga drept capos, dificil, incapatanat. Probabil ca in viziunea lui pot fi asa. Asta nu inseamna ca FCSB are nevoie de mine sau ca eu trebuie sa ajung vreodata la FCSB", a spus Iordanescu la DigiSport.

Edi Iordanescu este liber de contract dupa ce a fost demis de la CFR Cluj, dupa trei partide.