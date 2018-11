Jucatorul dorit de Becali in locul lui Man a semnat un precontract cu FCSB: "Este adevarat!" Mutarea pregatita pentru iarna

Dennis Man e cel mai vanat fotbalist de la FCSB in aceasta perioada.

Dorit de Fenerbahce si monitorizat de AS Roma si Manchester United, Dennis Man poate pleca de la FCSB in pauza de iarna, insa doar pentru o suma importanta de transfer.

Gigi Becali are deja o varianta pregatita, in cazul in care Man va pleca pana la urma. Este vorba despre Darius Olaru, pustiul talentat de la Gaz Metan Medias.

Acesta a semnat anul trecut un precontract cu FCSB, insa in cele din urma mutarea nu s-a mai facut. Gaz Metan cere 1 milion de euro pentru pustiul de la nationala de tineret.

"Da, am semnat un precontract acum un an, dar nu a fost o intelegere si s-a rupt acel contract. Asa a fost sa fie, poate ca a fost mai bine”, a spus fotbalistul pentru Look Sport. Mijlocasul de 20 de ani inca mai spera ca va ajunge la FCSB: “Cred ca toata lumea isi doreste cea mai buna echipa din tara”.

Olaru era dinamovist in copilarie, dar e pregatit sa joace pentru FCSB.

“Golul cu Dinamo este cel mai important de pana acum, pentru ca eram pasionat de Dinamo cand eram mai mic", a spus Darius Olaru.