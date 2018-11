Dica a anuntat unde va juca FCSB meciurile urmatoare: "Ne simtim foarte bine acolo!" Mesaj pentru suporteri

FCSB a fost alungata de pe National Arena!

FCSB va juca pana la urma la Pitesti partidele de pe teren propriu in perioada urmatoare. Nicolae Dica revine in orasul sau natal, acolo unde FCSB a mai jucat si in urma cu trei ani, cand Dica era secundul lui Radoi.

"Am vorbit cu MM Stoica si cu patronul si am spus ca ar fi bine sa jucam la Pitesti, pentru ca atunci cand am mai fost acolo, in urma cu doi ani si jumatate, echipa a fost primita foarte bine, a avut parte de sustinere si de conditii foarte bune, plus ca ar fi bine si pentru Pitesti sa vina o echipa de Liga 1, sa joace acolo cea mai titrata echipa din fotbalul romanesc”, a spus Nicolae Dica la Digi.

Dica le-a transmis si un mesaj fanilor lui FC Arges, care au cerut ca FCSB sa nu fie primita in oras.

”Suporterii s-au grabit sa faca acele afirmatii, au uitat ca eu am promovat echipa din Liga 3 in Liga 2. Atunci ei nu erau alaturi de noi. Sigur, nu ne numeam FC Arges, dar era aceeasi echipa.

A fost o discutie sa nu mai mergem la Voluntari, pentru ca nici rezultate bune nu am avut, nu au venit nici suporterii, asa ca ne-am reorientat. Au mai fost si variantele Giurgiu si Ploiesti, dar le-am abandonat repede. La Giurgiu nu venea multa lume, iar la Ploiesti se stie adversitatea fanilor fata de echipele din Capitala”, a mai spus Dica.

”Pe 8 decembrie, FC Arges va juca acasa cu Pandurii, in timp ce noi avem meci cu Viitorul o zi mai tarziu. Si atunci, cei de acolo mi-au spus ca vor incerca sa mute meciul joi sau vineri tocmai pentru ca gazonul sa nu se deterioreze si sa aiba timp pentru a fi refacut”, a mai spus Dica.