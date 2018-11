Pleaca Man de la FCSB? Anuntul facut de Anamaria Prodan dupa ultima oferta primita de Becali: "Discutam la iarna!"

Anamaria Prodan, impresarul lui Dennis Man, a reactionat dupa anuntul turcilor ca Fenerbahce a intrat in cursa cu Manchester United pentru transferul lui Dennis Man. Impresarul spune ca mutarea poate avea loc chiar la iarna, insa depinde de patronul FCSB-ului.

"Trebuie sa stam sa vedem. Gigi Becali doreste foarte tare sa-l pastreze, sa discutam de la vara. Vedem exact ce se va intampla. Sunt foarte multe echipe care il vor, dar Gigi are ultimul cuvant, sa vada exact ce isi doreste.



El vrea sa ia campionatul, sa se califice in Champions League. Depinde si de ce bani se obtin. Daca se obtine o suma de transfer pentru Gigi, atunci e ok. Daca nu este suma de transfer dorita de Gigi, atunci nu se poate face in iarna" a spus Ana Mariaprodan pentru Ziare.com.