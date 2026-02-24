SPECIAL Jackpot sau fumigenă? Cum au gândit Kopic și Nicolescu lovitura de titlu a lui Dinamo

Jackpot sau fumigenă? Cum au gândit Kopic și Nicolescu lovitura de titlu a lui Dinamo
Transferul lui George Pușcaș (29 de ani) la Dinamo pare, pe hârtie, o situație "win-win": atacantul revine în circuit după o pauză mare, Zeljko Kopic are în sfârșit la dispoziție un nouar clasic cu care să atace titlul.

Nepus la punct cu pregătirea fizică, fostul vârf al naționalei are nevoie de o perioadă de pregătire și va fi gata de joc în play-off, cel mai fierbinte moment al sezonului.

• Ce așteaptă Dinamo de la Pușcaș? Dar George de la prima experiență în campionatul intern?

Ajuns la 29 de ani, fără echipă și fără oferte tentante din străinătate, George Pușcaș a acceptat întâia sa experiență în Superligă. Departe de forma de la EURO U21 din 2019, fără să devină atacantul așteptat de o generație întreagă de microbiști, vârful trecut prin Italia, Marea Britanie și Turcia a spus "DA" propunerii lui Andrei Nicolescu în încercarea de a repune pe picioare o carieră intrată în impas. 

  • Cu ce așteptări și cu ce riscuri?

Nevoia evidentă a lui Dinamo de Pușcaș

Concedierea lui Stipe Perica din cauza randamentului deplorabil nu a fost urmată de un transfer pe repede-înainte din partea conducerii. Nicolescu și Kopic au studiat variante și le-au refuzat până în punctul în care au ajuns aproape de intrarea în play-off fără un număr nouă important în întreg lotul. Karamoko și Alex Pop sunt atacanți laterali la bază, ambii preferă marginile terenului atunci când intră, iar Soro este clar o improvizație care nu garantează nimic.

Sâmbătă seară, pe Arena Națională, fanii lui Dinamo au putut observa cum Constantin Gâlcă, unul dintre strategii apreciați ai Superligii, se folosește exact de lipsa unui atacant de careu din primul 11 al lui Kopic pentru a închide jocul ofensiv al "câinilor". Rapid a câștigat pentru că a știut să se apere jos, compact, conștientă că Pașcanu și Bolgado nu vor avea probleme la mingile înalte. Și că Dinamo nu are în lot un vârf de careu care să mute jocul aproape de poarta lui Aioani, pe care Opruț ori Sivis să-l "asalteze" cu centrări.

Cum sezonul regular e aproape gata, pe Dinamo o vor aștepta doar astfel de meciuri, cu echipe bine puse pe picioare din punct de vedere tactic. Partide imposibil de atacat (și câștigat) fără un nouar veritabil așa cum este George Pușcaș: puternic, bun în jocul aerian, util cu spatele la poartă, dispus să joace pentru coechipieri și să finalizeze din gura porții acțiunile acestora.

Tactic, venirea lui Pușcaș e o mare gură de oxigen pentru antrenorul croat al lui Dinamo, indiferent dacă George va fi folosit titular sau va intra pe parcurs. Cu el în lot, își va putea deghiza intențiile și va putea schimba din mers când situația o va cere.

Plusul de experiență și "foamea" 

Prin venirea lui Pușcaș, Kopic și haita nu câștigă doar la capitolul numeric, ci se aleg cu un fotbalist experimentat, dar care încă nu și-a spus ultimul cuvânt în fotbalul profesionist. Criticat în multe momente de către fanii naționalei, Pușcaș a adunat, totuși, 46 de meciuri și 11 goluri sub tricolor, a jucat pe arene mari ale Europei și, spre deosebire de Cîrjan sau Musi, are obiceiul de a juca în partide de totul sau nimic, sub presiunea fanilor adverși și cu o miză enormă.

Sosit în România "să dea drumul la treabă", după cum singur a declarat, George are și un obiectiv personal, acela de a reintra în circuit și a demonstra că, la 29 de ani, nu e un fotbalist terminat. A marcat puțin în străinătate, întotdeauna a avut imaginea șifonată de lipsa realizărilor la echipa națională, iar situația ar putea funcționa ca un bumerang în favoarea echipei din Șoseaua Ștefan cel Mare. 

De ce? La fel ca Moruțan, Pușcaș poate profita de lipsa opțiunilor din lotul echipei naționale, obiectiv de la care cu siguranță nu și-a luat încă gândul. Nu pentru barajul cu Turcia, ci pentru viitoarea reconstrucție a naționalei, fie cu Mircea Lucescu, fie cu Gică Hagi. Întors într-un fotbal românesc în care nivelul e mai scăzut decât în Turcia sau Italia, poate profita de conjunctură pentru a-i demonstra selecționerului, oricare ar fi el, că nu e un capitol închis pentru tricolori. Și a-și repara imaginea în fața iubitorilor de fotbal din România.

Elefantul din cameră

Ca în cazul oricărui jucător care a stat departe de teren o perioadă atât de lungă, cu ultimul meci jucat acum mai bine de opt luni, dubiile există și pentru George Pușcaș. Vârful se confruntă cu o pubalgie, nu a fost integrat în programul de antrenament al vreunei echipe profesioniste în ultima perioadă și s-a pregătit pe cont propriu în Dubai în tentativa de a rămâne într-o formă fizică decentă la ora restartului. Unul programat după pauza pentru barajul cu Turcia, în plin play-off.

Marea întrebare există și trebuie pusă: va rezista Pușcaș meciurilor tari din mini-campionatul care va decide campioana? Cu aproape o lună de pregătire sub comanda lui Kopic și a staff-ului, Dinamo trebuie să măsoare întâi riscul și să calculeze exact momentul în care va arunca în luptă ceea ce pare o armă importantă în lupta pentru titlu. Aici intervine feelingul de antrenor al lui Kopic, nevoit să aleagă calea de mijloc între a nu-l forța prematur și a-i găsi momentul optim pentru debut. 

Dacă croatul alege inspirat, Dinamo ar putea avea pe mână fix atacantul cu care să puncteze decisiv în lupta cu Universitatea Craiova și Rapid. Dacă nu, oricum variantele erau puține!

