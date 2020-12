Petrescu a plecat in Dubai: "Au sunat multi impresari!" Ce spune 'Super-Dan' despre OFERTELE primite dupa plecarea de la CFR Cluj

Dan Petrescu a plecat joi catre Dubai.

Fostul antrenor de la CFR isi va petrece sarbatorile de iarna alaturi de familie. "Super Dan" a vorbit despre ofertele pe care le-a primit in perioada de cand nu mai este antrenor la CFR. Au existat zvonuri ca Petrescu ar putea sa ajunga la echipe din Europa precum Celtic si Sheffield Wednesday, dar ar fi avut oferta si de la Al Nassr Riad.

"Plec in Dubai pentru ca acolo e familia. Ne intalnim pentru Craciun si Revelion. Au sunat foarte multi impresari, dar au fost doar discutii. As vrea sa ma gandesc dupa Anul Nou la ce voi face. Trebuie sa fie o oferta buna, de care sa fiu multumit, si echipa sa aiba ambitii. Sa vedem unde voi merge si dupa aceea vom vedea pe cine transfer. Sunt foarte multi jucatori buni care m-ar interesa, nu doar de la CFR Cluj.

Nu poti astepta echipa pe care o vrei si sa vina in cateva zile. Poate veni si peste un ani Dar si o echipa din Romania ar fi o optiune. M-am simtit foarte bine in Romania, mai ales ca am castigat", a declarat Petrescu.

Dan Petrescu i-a felicitat pe ardeleni pentru aducerea lui Iodanescu pe banca tehnica si a declarat ca CFR este favorita sa castige al patrulea titlu consecutiv in Liga 1.

"Am spus ca am nevoie de o pauza si de aceea am plecat de la CFR Cluj. Cred ca clubul si jucatorii aveau si ei nevoie de o schimbare. Ma bucur ca cei de acolo au ales un antrenor foarte bun care sa duca mai departe munca facuta de mine. Edi nu m-a sunat pentru ca stie echipa.

Edi e un antrenor care a avut rezultate si sunt sigur ca va avea si la CFR. Nici nu trebuie sa schimbe prea mult, cred ca asta e norocul lui. Nu cred ca vor fi multe schimbari pana la vara, nici la lot si nici ca joc. Echipa e inchegata bine si antrenata bine. Nu cred ca va avea probleme sa castige campionatul. E favorita! Se vor lupta in trei pana la final pentru titlu, dar jucatorii lui CFR au experienta mai mare.

Nu am vazut meciul cu Young Boys. Nu mai sunt acolo si nici nu voiam sa vad. Am zis ca vreau o pauza pentru ca trei ani si jumatate mi-am dat viata acolo. Am zis ca vreau o vacanta. M-am uitat doar la meciuri din Anglia", a declarat fostul antrenor al ardelenilor.