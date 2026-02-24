Prima etapă după pauza de iarnă din din Liga 2 a debutat joi, 19 februarie, cu meciul dintre FC Voluntari și Steaua București. Ilfovenii s-au impus cu 2-0 în fața ”militarilor”.
Iar marți (24 februarie) s-a închis etapa cu meciul de la Chiajna dintre Concordia și Corvinul, scor 0-2. Hunedorenii sunt favoriți să obțină accederea în primul eșalon la finalul stagiunii.
Rezultate etapa #18 din Liga 2
JOI, 19 februarie
- FC Voluntari - Steaua 2-0
SÂMBĂTĂ, 21 februarie
- Poli Iași - CSM Olimpia Satu Mare 2-0
- Metalul Buzău - FC Bacău 0-1
- Gloria Bistrița - Ceahlăul Piatra Neamț 2-0
- CSM Slatina - Câmpulung 0-0
- CSM Reșița - Chindia Târgoviște 2-3
- CS Dinamo - Sepsi OSK 1-2
- CS Afumați - CSC Dumbrăvița 0-1
DUMINICĂ, 22 februarie
- Tunari - CSC 1599 Șelimbăr 1-0
- FC Bihor - FC ASA Tg. Mureș 2-1
MARȚI, 24 februarie
- Concordia Chiajna - Corvinul 0-2
Următoarea etapă din liga secundă începe joi, de la 17:30. Steaua primește vizita în Ghencea celor de a CSM Slatina.