Prima etapă după pauza de iarnă din din Liga 2 a debutat joi, 19 februarie, cu meciul dintre FC Voluntari și Steaua București. Ilfovenii s-au impus cu 2-0 în fața ”militarilor”.

Iar marți (24 februarie) s-a închis etapa cu meciul de la Chiajna dintre Concordia și Corvinul, scor 0-2. Hunedorenii sunt favoriți să obțină accederea în primul eșalon la finalul stagiunii.

Rezultate etapa #18 din Liga 2

JOI, 19 februarie

FC Voluntari - Steaua 2-0

SÂMBĂTĂ, 21 februarie

Poli Iași - CSM Olimpia Satu Mare 2-0

Metalul Buzău - FC Bacău 0-1

Gloria Bistrița - Ceahlăul Piatra Neamț 2-0

CSM Slatina - Câmpulung 0-0

CSM Reșița - Chindia Târgoviște 2-3

CS Dinamo - Sepsi OSK 1-2

CS Afumați - CSC Dumbrăvița 0-1

DUMINICĂ, 22 februarie

Tunari - CSC 1599 Șelimbăr 1-0

FC Bihor - FC ASA Tg. Mureș 2-1

MARȚI, 24 februarie

Concordia Chiajna - Corvinul 0-2

Următoarea etapă din liga secundă începe joi, de la 17:30. Steaua primește vizita în Ghencea celor de a CSM Slatina.

Cum arată clasamentul în liga secundă