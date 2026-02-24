Prima etapă după pauza de iarnă din din Liga 2 a debutat joi, 19 februarie, cu meciul dintre FC Voluntari și Steaua București. Ilfovenii s-au impus cu 2-0 în fața ”militarilor”.

Iar marți (24 februarie) s-a închis etapa cu meciul de la Chiajna dintre Concordia și Corvinul, scor 0-2. Hunedorenii sunt favoriți să obțină accederea în primul eșalon la finalul stagiunii.

Rezultate etapa #18 din Liga 2

JOI, 19 februarie

  • FC Voluntari - Steaua 2-0

SÂMBĂTĂ, 21 februarie

  • Poli Iași - CSM Olimpia Satu Mare 2-0
  • Metalul Buzău - FC Bacău 0-1
  • Gloria Bistrița - Ceahlăul Piatra Neamț 2-0
  • CSM Slatina - Câmpulung 0-0
  • CSM Reșița - Chindia Târgoviște 2-3
  • CS Dinamo - Sepsi OSK 1-2
  • CS Afumați - CSC Dumbrăvița 0-1

DUMINICĂ, 22 februarie

  • Tunari - CSC 1599 Șelimbăr 1-0
  • FC Bihor - FC ASA Tg. Mureș 2-1

MARȚI, 24 februarie

  • Concordia Chiajna - Corvinul 0-2

Următoarea etapă din liga secundă începe joi, de la 17:30. Steaua primește vizita în Ghencea celor de a CSM Slatina.

Cum arată clasamentul în liga secundă