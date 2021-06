O noua lovitura data de Becali! Un fotbalist de perspectiva a batut palma cu patronul FCSB

Gigi Becali continua seria achizitiilor.

Pana sa bata palma cu Bogdan Stancu, Gigi Becali a ajuns la un acord cu tanarul jucator ofensiv a lui Sepsi, Andrei Dumiter (22 de ani).

Desi in prima faza fotbalistul a fost reticent in privinta semnarii unui acord cu gruparea patronata de Becali, se parte ca in cele din urma s-a lasat convins de oferta venita de la FCSB.

"S-a vorbit despre mutara mea la FCSB, dar nu vreau sa vorbesc despre asta. Nu ma ia valul, este cu dus si intors o mutare acolo. Aici, la Sepsi, aveam toate conditiile. O sa stau sa ma gandesc bine, este in joc cariera mea", spunea Dumiter in urma cu aproape doua saptamani.

Potrivit ProSport, Dumiter a batut deja palma cu Gigi Becali si urmeaza ca in cursul zilelor urmatoare sa fie facut si anuntul oficial.

Postul de baza a lui Dumiter este acela de extrema dreapta, insa a fost folosit si pe pozitia de atacant central.

Dumiter a jucat sapte meciuri in acet sezon pentru Sepsi si a marcat un singur gol, pasand decisiv in doua randuri.