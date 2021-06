"Comunic cu el, e cu ochii pe FCSB! Imi da mesaje!" Budescu, inapoi la FCSB?! Anuntul lui Becali

Gigi Becali n-a renuntat la ideea revenirii lui Budescu la FCSB.

Fotbalistul pe care l-a vandut in 2018 cu 2,5 milioane de euro in Arabia Saudita, la Al Shabab, e oricand in carti pentru a se intoarce, spune Becali. Patronul FCSB dezvaluie ca e in contact cu Budescu. Daca va decide sa plece de la Damac in aceasta vara, Budescu e asteptat inapoi la FCSB.

"Eu comunic cu el, e cu ochii pe FCSB. Imi mai da mesaje! E asigurat ca doar la noi va veni, la FCSB. Si eu zic ca ar fi un mare castig daca ar veni la noi!", a spus Becali la PRO X.

Din cantonamentul nationalei, Budescu a anuntat ca vrea sa-si incheie cariera la Petrolul. E indragostit de echipa din orasul unde e stabilit alaturi de familie.