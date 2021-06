Turcii anunta destinatia lui Bogdan Stancu: "Se intoarce acasa!" Dorit de Becali, varful este laudat de un fost international roman

Bogdan Stancu, tot mai aproape de FCSB.

Presa din Turcia anunta ca Bogdan Stancu este la un pas de revenirea in Liga 1.

"Bogdan Stancu, care a jucat multi ani in SuperLig, se intoarce in tara sa. Atacantul roman in varsta de 33 de ani, care a evoluat la Galatasaray, Orduspor, Bursaspor si Genclerbirligi, revine la FCSB", scriu cei de la Fotomac.

Rat este de parere ca Becali va da o adevarata lovitura daca il va convinge pe Stancu sa semneze cu FCSB.

"Nu l-am urmarit, dar stiu ca este un fotbalist valoros, care marcheaza. Daca FCSB il aduce, ar fi o lovitura colosala", a spus Razvan Rat la PRO X.

Ultima oara la Genclerbirligi, Bogdan Stancu a imbracat tricoul turcilor in 24 de meciuri, reusind sa marcheze sapte goluri si sa ofere trei pase decisive.

Stancu este cotat la 450 de mii de euro de catre transfermarkt.com