EXCLUSIV: Iese Tanase, intra Budescu?! Ar fi o mutare bomba pentru FCSB! Detalii de ultima ora

Becali l-a scos la vanzare pe Tanase, dar tine de pret. Vrea 5 milioane de euro in schimbul sau.

Tanase are o propunere concreta de 4 milioane din Golf. Arabii ii ofera salariu de 1,5 milioane pe an. Omul cu 24 de goluri inscrise in ultimul sezon a incercat sa-l sensibilizeze pe Gigi. Patronul FCSB a acceptat sa-si coboare pretentiile, dar a fost nemultumit ca n-a mai primit niciun raspuns si a revenit la suma initiala. "Tanase nu pleaca fara 5 milioane", spune Becali. Pentru a nu-l supara pe golgeterul sau, milionarul vrea sa-l aduca pe Tanase la castiguri lunare de 30 000 de euro.

Din informatiile www.sport.ro, Tanase e dorit in Arabia Saudita de Damac. Echipa la care Budescu a jucat in ultima jumatate de an e gata sa intre la negocieri cu Gigi. La Budescu renunta. O varianta care ar 'armoniza' partile ar fi includerea lui Budescu in 'afacerea Tanase'. Becali e convins ca Budescu va reveni la FCSB dupa ce-si incheie conturile in Arabia Saudita. "Costica e cu ochii pe FCSB, vorbim prin mesaje", a spus Gigi. Licitatia e gata sa inceapa. Si Sumudica si-l doreste pe Budescu la CFR Cluj.

Budescu, 32 de ani, are 8 goluri si 9 pase decisive pentru Astra sezonul trecut, inainte sa plece la Damac. Pentru arabi n-a marcat niciun gol, dar a dat 3 assisturi in 12 aparitii.