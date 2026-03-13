Universitatea Cluj a intrat în play-off de pe locul trei. Este la trei puncte distanță de liderul Universitatea Craiova, dar se gândește deja la campania de transferuri din vară, în contextul în care va rămâne fără portarul Edvinas Gertmonas (29 de ani), ajuns la final de contract.

Răzvan Sava (23 de ani) a fost titular la Udinese la începutul sezonului din Serie A, dar treptat a trecut în plan secund, astfel că ar vrea să plece pentru a prinde mai multe minute.

Răzvan Sava ar putea reveni în fotbalul românesc

Recent, portarul și-a manifestat intenția de a reveni în fotbalul românesc, iar U Cluj s-a mișcat repede și a înaintat deja o ofertă, spune președintele Radu Constantea.

"I-am făcut o ofertă foarte bună, credem noi, dar pot să îl înţeleg şi pe el, că vrea ceva mai mult din alte zone.

În Europa ne putem lupta cu oferta, dar dacă primeşte ceva din alte părţi, salariul de cinci sau şase ori mai mare, trebuie înţeles ca atare", a spus Constantea, potrivit Prima Sport.

Sava a fost transferat de Udinese după doi ani la CFR Cluj, în 2024, pentru 2,5 milioane de euro. A fost o revenire pentru portar în fotbalul italian, acolo unde a mai evoluat la nivel de juniori pentru echipe precum Juventus, Pescara, Lecce sau Torino.

Clasamentul din play-off după înjumătățirea punctelor arată astfel:

1. Universitatea Craiova – 30 puncte

2. Rapid București – 28 puncte

3. Universitatea Cluj – 27 puncte

4. CFR Cluj – 27 puncte*

5. Dinamo București – 26 puncte

6. FC Argeș – 25 puncte

*a beneficiat de rotunjirea punctajului

Campioana României va evolua în turul 1 preliminar din UEFA Champions League, câștigătoarea Cupa României va merge în turul 1 preliminar din UEFA Europa League, iar locurile 2 și 3 pot ajunge în UEFA Europa Conference League.