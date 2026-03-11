Răzvan Sava și Marius Marin sunt ultimii doi fotbaliști români care evoluează în campionatul Italiei. Marin este aproape să facă pasul în La Liga, la Sevilla, iar fostul portar de la CFR Cluj a recunoscut că nici el nu ar refuza un transfer.

Răzvan Sava: ”Dacă aș avea o ofertă și clubul ar fi de acord, m-aș întoarce în România!”

Într-un interviu acordat jurnaliștilor italieni, Răzvan Sava, fostul portar de la CFR Cluj, ajuns în Serie A, la Udinese, a mărturisit că nu ar spune ”nu” unei reveniri în Superliga României dacă ar avea o ofertă.

Portarul de 23 de ani este în momentul de față rezerva lui Maduka Okoye, iar italienii au fost curioși dacă el ar urma exemplul celuilalt portar român care a lăsat campionatul Italiei pentru a reveni în fotbalul românesc, Mihai Popa.

”Dacă aș avea o ofertă și clubul ar fi de acord, m-aș întoarce în România. Dar, deocamdată, încerc să mă concentrez pe antrenamente, să fiu cât mai pregătit posibil. Apoi, în vară, când se deschide perioada de transferuri, vom vedea ce își doresc ei. Dacă vor să rămân aici și să joc sau dacă ar prefera să plec. Dar, evident, este mai bine să joci.

Acest lucru se aplică fiecărui jucător și fiecărui portar. Este important și pentru jucătorii tineri, ca mine și Popa. Este foarte pozitiv pentru el, îl ajută mult. Îi doresc tot binele.

Este dificil, pentru că simți jocul chiar și atunci când primul 11 este pe teren. Simți că ești acolo, în joc. Cred că trăiesc meciul chiar mai intens de pe bancă decât atunci când sunt pe teren. Dar, ca orice portar, încerc să mă antrenez cât pot de bine. Când vine momentul, trebuie să demonstrezi că ești pregătit”, a spus Răzvan Sava pentru diretta.it.