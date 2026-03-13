La Arad, sibienii au început cum nu se putea mai rău și au luat două goluri în primele șase minute ale jocului. Asta n-a fost tot, pentru că în minutul 19 staff-ul tehnic al oaspeților a fost nevoit să-l înlocuiască pe Dennis Politic (26 de ani).
Dennis Politic, accidentat în UTA Arad - Hermannstadt!
Fotbalistul pe care Gigi Becali l-a împrumutat la Hermannstadt până la finalul acestui sezon, pentru a prinde mai multe minute, a acuzat probleme musculare și a fost scos în afara terenului pentru a primi îngrijiri medicale.
După aproximativ trei minute, acesta n-a mai putut continua partida și a fost înlocuit cu Christ Afalna.
Dennis Politic a fost cel mai scump transfer al FCSB-ului din perioada de mercato din vară. Gigi Becali a plătit în schimbul fostului căpitan dinamovist suma de 970.000 de euro, dar acesta nu a convins la campioana României și a fost trimis sub formă de împrumut la Sibiu.
Acesta a fost meciul cu numărul opt bifat de Politic la Hermannstadt, în campionat și Cupa României. Până acum a reușit să bifeze un assist sub comanda lui Dorinel Munteanu.
UTA Arad - Hermannstadt | Echipele de start:
- UTA Arad: Gorcea - Țuțu, Poulolo, Benga, Alomerovic - Mino, Van Durmen - Abdallah, A. Roman, Tzionis - M. Coman
- Rezerve: Tordai, Stolnik, Padula, Hrezdac, Țăroi, Ciubăncan, Ndon, Fl. Iacob, L. Mihai
- Hermannstadt: Lazar - Căpușă, I, Stoica, Chorbadzhiyski, Ciubotaru - Jair, Zargary , Florescu - Neguț, A. Chițu, Politic
- Rezerve: Muțiu, I. Pop, Issah, Bartsan, Simba, Buș, Afalna, Gjorgjievski, Ritivoi, Karo, Stancu, Balaure, Albu