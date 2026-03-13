La Arad, sibienii au început cum nu se putea mai rău și au luat două goluri în primele șase minute ale jocului. Asta n-a fost tot, pentru că în minutul 19 staff-ul tehnic al oaspeților a fost nevoit să-l înlocuiască pe Dennis Politic (26 de ani).

Dennis Politic, accidentat în UTA Arad - Hermannstadt!

Fotbalistul pe care Gigi Becali l-a împrumutat la Hermannstadt până la finalul acestui sezon, pentru a prinde mai multe minute, a acuzat probleme musculare și a fost scos în afara terenului pentru a primi îngrijiri medicale.

După aproximativ trei minute, acesta n-a mai putut continua partida și a fost înlocuit cu Christ Afalna.

Dennis Politic a fost cel mai scump transfer al FCSB-ului din perioada de mercato din vară. Gigi Becali a plătit în schimbul fostului căpitan dinamovist suma de 970.000 de euro, dar acesta nu a convins la campioana României și a fost trimis sub formă de împrumut la Sibiu.

Acesta a fost meciul cu numărul opt bifat de Politic la Hermannstadt, în campionat și Cupa României. Până acum a reușit să bifeze un assist sub comanda lui Dorinel Munteanu.

