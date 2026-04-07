Oltenii au decis meciul în repriza a doua. Anzor Mekvabishvili a deschis scorul în minutul 56, cu un șut spectaculos de la aproximativ 23 de metri, iar cinci minute mai târziu Assad Al-Hamlawi a făcut 2-0 cu o lovitură de cap, după centrarea lui Carlos Mora. Craiova a mai marcat o dată prin Matei Ilie, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.

Iuliu Mureșan, la pământ: „Nu mai avem șanse la titlu”

La finalul partidei, președintele clujenilor, Iuliu Mureșan, a recunoscut superioritatea adversarilor și a admis că echipa sa mai are doar șanse teoretice la titlu.

Mai mult, în opinia sa, lupta pentru titlu se va decide între Universitatea Cluj și Universitatea Craiova.

„Am ajuns din subsolul clasamentului în poziția în care suntem, ne-am terminat benzina, așa se pare. Craiova a fost mai bună decât noi în mai multe meciuri, iar azi a fost și mai clar.

În prima repriză a fost ok pentru noi, am avut și noi ocazii, puteam chiar să conducem. În repriza a doua, după un început bun, a venit acel șut de la distanță, nimeni nu l-a închis pe mijlocașul lor, pe Anzor.

Asta a fost greșeala. Nu e greșeala lui Popa, niciun jucător de la noi nu a ieșit în întâmpinare să îi mai închidă culoarul. A fost mai bună decât noi, a meritat Craiova, trebuie să recunoaștem acest lucru.

Cordea nu a făcut un meci foarte bun, din păcate. A jucat foarte bine faza de apărare, a recuperat multe mingi, a făcut mult faza de apărare și probabil că nu a mai avut energie și pentru cea de atac.

Toată echipa nu a fost cum trebuie. Craiova mult mai bună și a meritat victoria, îi felicit. Nu am ce să zic altceva, trebuie să fiu corect. Noi nu avem ce să comentăm nici la arbitraj, nimic. Nu am jucat noi ce trebuia, nu am jucat bine.

Nu mai avem speranțe la titlu. Jucătorii care au intrat nu au adus niciun plus. Nu pot remarca pe niciunul care ar fi făcut ceva deosebit, ceea ce nu e bine pentru noi.

Mă bucur că a reintrat Kamara, care stă de multe luni cu acea fractură de peroneu, și a bifat primele minute. E un jucător bun care, dacă își va intra în ritm, ne va ajuta mult.

Cred că trebuie să ne luptăm pentru locul 3, ca să prindem Conference League, așa văd. Sunt un om realist și nu visez la cai verzi pe pereți.

Mai sunt puncte puse în joc, se pot întâmpla multe lucruri, iar titlul cred că îl va câștiga una dintre cele două echipe (n.r. - U Cluj sau Universitatea Craiova). E greu, echipa a făcut minuni, a pornit de pe locul 13-14”, a declarat Iuliu Mureșan la Digi Sport.

La momentul redactării acestui articol CFR Cluj se situează pe poziția #4 în Superliga cu 30 de puncte, la o lungime de Rapid și la șase de locurile unu și doi, ocupate de „U” Cluj și Craiova.

Pentru CFR urmează un meci de foc acasă cu Dinamo. Cele două formații se vor duela duminică, 12 aprilie, nu mai devreme de ora 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.