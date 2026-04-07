Romulus Gabor, tabloul Corvinul Hunedoara și omul care i-a influențat cariera: "Mircea Lucescu ne dădea kilometrajul peste cap!"

Romulus Gabor, Balonul de Aur al Mondialului de tineret din 1981, a vorbit pentru Sport.ro despre antrenamentele și cantonamentele pe care le-a făcut cu Lucescu atât la Corvinul, cât și la națională.

Gabor l-a avut antrenor pe Lucescu la Corvinul între 1978 și 1983. După Campionatul Mondial de tineret din Australia 1981, când naționala U20 a obținut locul 3, iar Gabor a fost desemnat cel mai bun jucător al competiției, Lucescu anul următor la naționala mare, debutându-l la un amical cu Belgia. Avea atunci numai 20 de ani.

Actualul observator federal povestește despre antrenamentele și cantonamentele cu Lucescu: „La națională, nea Mircea făcea câte 10 zile de cantonament înainte de meciuri, îmbătrânisem în cantonamente. Plus că plecam prin America de Sud câte trei săptămâni, o lună. Uitau de noi pe acolo. Iarna, mergeam la Poiana Brașov, vara - la Câmpulung Moldovenesc. Multă alergare, ne dădea nea Mircea kilometrajul peste cap!”

„Nea Mircea ne-a obligat să facem și școală!”

Romică Gabor l-a caracterizat recent pe Lucescu într-un articol pe Sport.ro: „Un om deosebit, încerca să ne susțină în toate. Am învățat foarte multe de la dânsul și de la colegii pe care i-am avut, Radu Nunweiller, Dumitrache... Am avut șansa să ne pregătim alături de jucători de echipă națională, jucători de top, care veniseră la Corvinul. Am învățat multe și de la ei. Pe lângă faptul că eram noi talentați, am avut șansa să-i vedem lângă noi, cam ce fac, cum se antrenează și, vrând-nevrând, furam câte ceva de la ei. Iar nea Mircea, pe lângă fotbal, ne-a obligat să mai facem și ceva școală. Și asta a contat foarte mult”.

Lucescu îi trimitea pe corviniști la ore și chiar îi controla: „Ne forța să mergem la școală. Câteodată, când erau antrenamentele mai grele, îl mai păcăleam noi, că avem cursuri sau nu știu ce. Când ne trimitea el la școală, ne mai duceam pe o parte și ieșeam pe alta. Dar, de multe ori, ne și controla la școală. Apoi, când mergeam prin București, ne ducea la un teatru, la un film”.

Fostul atacant cu 35 de selecții și două goluri pentru naționala României a vorbit și despre cât de pasionat era „nea Mircea” ca antrenor la începuturile carierei: „Se documenta foarte mult din fotbalul străin, mai ales din fotbalul englez. Pe lângă faptul că făcea individualizare cu noi, lucra foarte mult și pe tactică. Era tânăr, avea pasiune”.