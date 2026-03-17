Camila Giorgi (34 de ani) s-a retras ca prin vis din tenisul profesionist, într-o situație bizară, în care a ajuns să fie acuzată de fiscul italian.
Giorgi a lăsat Italia natală pentru Argentina din care provine tatăl său, dar mutarea a părut nenaturală, având în vedere că italianca obișnuia să viziteze Florența cu orice ocazie, în perioada în care era jucătoare profesionistă de tenis.
Camila Giorgi, tristețe și bucurie intense, în ultimele săptămâni
Fără veniturile de care beneficia în circuitul WTA, ca fostă campioană a Openului Canadian și ca jucătoare care a urcat până pe locul 26 al ierarhiei mondiale, Camila Giorgi a participat la o emisiune TV intitulată „Insula Faimoșilor”, după care a anunțat, tot pentru o televiziune italiană, sexul bebelușului pe care urmează să îl nască.
Giorgi, programată să nască un băiat
„A fost un vis, am vrut să fiu mamă de mulți ani. Cariera te poartă prin mulți ani de antrenament, totul este foarte structurat. Când l-am întâlnit, totul s-a schimbat”, a punctat Camila Giorgi, pentru Canale 5, potrivit Adevărul.
Camila Giorgi urmează să fie mamă de băiat și se declară încântată de relația pe care o are cu fostul tenismen, Andreas Ignacio Pasutti, un argentinian cu rezultate mediocre în tenisul profesionist.
Camila Giorgi, căsătorie la câteva săptămâni după moartea mamei
Giorgi și-a amintit cum a fost cerută în căsătorie de Pasutti. Cei doi se aflau într-o drumeție, în Palma de Mallorca.
Momentul de bucurie a contrabalansat tristețea apărută în viața Camilei Giorgi, o dată cu decesul mamei, Claudia.
„Mama mea a murit acum două luni și jumătate. Trebuia să mergem să ne vizităm familiile din Argentina. În ziua în care am aterizat, ea era deja la terapie intensivă. Nu ne așteptam, o boală terminală. A fost tragic, era cea mai bună prietenă a mea.
Am fost acolo ținând-o de mână până la ultima ei bătaie a inimii. Cel puțin știa că sunt însărcinată. A fost frumos, dar, în același timp, mi-e dor de cea mai importantă persoană din viața mea,” s-a confesat Camila Giorgi, explicând momentele grele prin care trece, în plan emoțional.
Camila Giorgi vorbește fluent patru limbi de circulație internațională: italiana, franceza, engleza și spaniola.
În fragedă copilărie, Camila Giorgi a fost interesată de gimnastica artistică, dar s-a dedicat tenisului, deoarece, începând cu vârsta de cinci ani, îl ajuta pe fratele său la antrenamentele de tenis.
Camila Giorgi este doar unul din cei patru copii ai familiei Giorgi. Fratele său mai tânăr, Amadeus a fost fotbalist profesionist, care a activat în Serie D la Pontedera, Renate, Chiazzano și Campodarsego, dar a jucat inclusiv în ligile inferioare din Spania și din Portugalia.