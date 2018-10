Nu uitati si de Ze Kalanga :) Dinamo cauta solutii, Rednic mai vrea un fotbalist plecat acum 7 ani din Stefan cel Mare

Dinamovistii cauta solutii pentru a se salva de la rusine in acest sezon. Ei se afla pe locul 12 al Ligii I.

Mircea Rednic s-a convins: "Atat poate lotul in momentul asta". Chiar daca la momentul sosirii in Stefan cel Mare anunta sus si tare ca obiectivul este Play Off-ul, antrenorul spune acum ca prioritara este reconstructia lotului prin aducerea unor fotbalisti "de valoare".

Rednic a inceput sa caute fotbalisti liberi de contract si s-a oprit asupra unor nume ca Logan Bailly, portar de 32 de ani trecut pe la Monchengladbach, Genk, Neutchatel si Celtic, si Sebastian Locigno, fundas care a jucat la Gent, Oostende, Go Ahead Eagles si Mouscron. De asemenea, Dinamo se intereseaza si de Derlis David Meza Colli, fratele mijlocasului Cesar Meza Colli, de la Craiova.

Nu in ultimul rand, anunta cotidianul Gazeta Sporturilor, Rednic l-a cerut sefilor si pe ivorianul Zie Diabate, in varsta de 29 de ani. Fundasul a jucat in Stefan cel Mare intre 2008 si 2011 si este liber de contract din vara, dupa ce a mai jucat la Dijon, Standard Liege, Gent, Ajaccio, Nimes Olympique si Chamois Niortais.



Zie Diabate a jucat peste 50 de meciuri pentru Dinamo intre 2008 si 2011 si a lucrat cu Radnic in Stefan cel Mare, dar si la Standard Liege si Gent.