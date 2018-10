Ce se intampla la decolarea elicopterului patronului lui Leicester! Imagini SOC au ajuns pe internet. VIDEO

Momentul in care elicopterul in care se afla patronul lui Leicester decoleaza a fost filmat!

Englezii inca sunt in stare de soc in urma accidentului tragic in care patronul lui Leicester City, asistentele sale si echipajul de pilotaj au decedat.

Pe internet a aparut o noua filmare cu momentul socant in care elicopterul decoleaza de pe gazonul arenei King Power, asa cum o facea la finalul fiecarei partide de pe teren propriu.

Din imagini se poate observa ca iese fum din elicopter in momentul decolarii, iar apoi isi pierde controlul si se prabuseste in parcarea de langa stadion. Din fericire, pilotul a reusit sa indrepte aeronava catre o zona sigura, in care nu se aflau suporterii care plecau de la meci.

Vichai Srivaddhanaprabha era un miliardar din Thailanda care a preluat clubul Leicester in momentul in care era aproape de faliment. In 2016, echipa a produs cea mai mare surpriza din istoria fotbalului modern, cand a castigat titlul de campioana in Premier League desi era cotata cu cea mai mica sansa.