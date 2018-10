EXCLUSIV | Atacantul din Liga I aflat pe aceeasi lista cu Ronaldo: "E o onoare si imi da mare incredere". Reusita "tancului" Fortes

Carlos Fortes de la Gaz Metan Medias apare intr-un top creat de presa din Portugalia.

Carlos Fortes este in fata lui Bernardo Silva si imediat in spatele lui Andre Silva si Cristiano Ronaldo in lista celor mai buni marcatori portughezi care evolueaza in strainatate.

Fotbalistul lui Gaz Metan are 4 goluri pana in acest moment si se afla pe locul 5 in acest top. Pe locul 6 se afla Bernardo Silva de la City cu 3 goluri.

Fortes este in spatele unor super fotbalisti precum Andre Silva de la Sevilla si Cristiano Ronaldo de la Juve care sunt pe locul 4.

Primele 3 pozitii sunt ocupate de Hugo Vieira cu 13 goluri, Paulo Sergio cu 9 reusite si Vaz Te alaturi de Flavio Paixao cu cate 8 reusite.

"Este foarte placut sa fiu pe aceasta lista alaturi de nume importante. Imi ofera multa incredere sa continui munca buna pe care am facut-o pana acum si sa continui sa-mi ajut echipa", a declarat Fortes exclusiv pentru www.sport.ro.