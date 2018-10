DUNAREA CALARASI - FCSB | Istorie UMILITOARE pentru FCSB in Cupa Romaniei! Dica, presat de cosmarurile din trecut

De la preluarea clubului de catre Gigi Becali, Cupa Romaniei a fost o povara pentru "ros-albastri".

Incepand cu 2003, anul in care Gigi Becali a devenit patron al clubului, FCSB a castigat doar doua Cupe ale Romaniei, mult mai putine decat calificarile in grupele Champions League (4) si decat cele in grupele Cupa UEFA / Europa League (9). Poate din dorinta de a se concentra pe alte obiective, aducatoare de profit mai mare, echipa bucuresteana nu si-a respectat prea mult blazonul si a ajuns sa se faca de ras in cateva randuri. In ultimii 15 ani, clubul lui Gigi Becali a reusit sa produca niste surprize neplacute in cea de-a doua competitie ca importanta a Romaniei, printre care eliminarea in fata echipei satelit a Rapidului, dar si a divizionarelor secunde Sportul Studentesc, Poli Timisoara, CS Mioveni sau FC Hermannstadt. De altfel, faza "16"-imilor sau a "8"-imilor a parut de multe ori capatul de linie al echipei in "competitia surprizelor".

Si in acest sezon se anunta un traseu sinuos pentru FCSB, dupa ce a eliminat-o greu pe Unirea Alba Iulia (Liga 3), in saisprezecimile competitiei, in urma unei evolutii foarte slabe si beneficiind de un gol marcat de Raul Rusescu pe final de meci, in minutul 85. In runda urmatoare, pe 1 noiembrie, "ros-albastrii" vor infrunta Dunarea Calarasi, in deplasare, intr-un meci cu stadionul plin si cu nocturna mobila pentru arena din Baragan, iar forma de moment a echipei lui Nicolae Dica nu este nici ea una extraordinara.

Surprizele negative facute de FCSB, incepand cu 2003

2004-2005

13 octombrie 2004 / "16"-imi / "U" Cluj (Liga 2) - FCSB 1-0

2005-2006

21 septembrie 2005 / "16"-imi / Rapid 2 (Liga 2) - FCSB 0-0 (8-7 pen.)

2008-2009

14 octombrie 2008 / "16"-imi / Sportul Studentesc (Liga 2) - FCSB 2-0

2009-2010

29 octombrie 2009 / "8"-imi / Gloria Bistrita (Liga 1) - FCSB 0-0 (5-4 pen.)

2011-2012

27 octombrie 2011 / "8"-imi / Poli Timisoara (Liga 2) - FCSB 2-0

2012-2013

31 octombrie 2012 / "8"-imi / Concordia Chiajna (Liga 1) - FCSB 0-0 (4-3 pen.)

2016-2017

14 decembrie 2016 / "8"-imi / CS Mioveni (Liga 2) - FCSB 1-1 (5-4 pen.)

2017-2018

30 noiembrie 2017 / sferturi de finala / FC Hermannstadt (Liga 2) - FCSB 3-0