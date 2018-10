ULTIMA OFERTA a arabilor pentru Gnohere: "Are 30 de ani, nu dam mai mult". Becali cere de 20 de ori pretul platit pentru a-l lua de la Dinamo

Harlem Gnohere traverseaza cea mai buna perioada a carierei sale. La 30 de ani, "Bizonul" marcheaza pe banda rulanta de cand s-a transferat la FCSB. Becali stie ca pentru francez poate fi ultimul tren in privinta unui transfer pe bani multi.

Sosit in Romania dupa ce a jucat in ligile inferioare din Belgia, Gnohere poate face saltul catre un salariu "regesc". El se afla in atentia unor cluburi din zona Golfului Persic, unul dintre ele fiind Al Nasr Riad, din Arabia Saudita.

Seicii lui Al Nasr au intrat deja in legatura cu Becali pentru a se interesa de Gnohere, dar s-au lovit de pretentiile exagerate ale patronului formatiei ros-albastre: 5 milioane de euro in schimbul Bizonului care a dat 39 de goluri in 76 partide.

Surse din zona araba spun ca sauditii nu sunt dispusi sa plateasca, insa, mai mult de 2 milioane de euro, ei argumentand faptul ca Gnohere are deja 30 de ani.

De cealalta parte, Becali tine tare la pret si vrea sa scoata de 20 de ori pretul platit pentru a-l lua pe Gnohere de la Dinamo.

Al Nasr este de 8 ori campioana a Arabiei Saudite, iar in vara a platit 15 milioane de euro pe nigerianul Ahmed Musa.