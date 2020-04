"Nu stiu cat de serios a fost!" Motivul pentru care transferul lui Florinel Coman in America a picat pentru moment! Ce s-a intamplat

Transferul lui Florinel Coman in America a picat pentru moment.

Florinel Coman este cel mai bine cotat fotbalist din Liga 1. Acesta ar fi putut sa plece in America, la Orlando City, Gigi Becali nu s-a inteles cu americanii, insa acestia au spus ca vor reveni cu o noua oferta dupa ce va trece pandemia.

Agentul lui Florinel Coman, Ioan Becali, a dezvaluit motivul pentru care transferul lui "Mbappe de Romania" a picat pentru moment. Acesta este de parere ca oferta americanilor nu a fost foarte serioasa.

"Sunt jucatori urmariti. Este important ca ei sa revina in activitate si sa faca o figura frumoasa in Europa. Odata ajunsi acolo, am putea sa avem oferte serioase. Daca americanii acceptau oferta clubului si a jucatorului, Coman era acolo. Speram sa revina, dar nu stiu cat de serioasa a fost ofeta lor. Era un contract bun pentru el, pana la 25 de ani, apoi putea sa ramana liber. Nu cred ca o sa scada cota lui. Gigi risca sa castige, asa a facut mereu. Asa a castigat sume mari, si a pierdut sume mici. Mai asteptati un an si jumatate si vom putea vorbi si despre transferuri pe bani multi", a declarat Ioan Becali la Realitatea Sportiva.