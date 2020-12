Borcea face anuntul de care sunt ingroziti toti suporterii lui Dinamo: "Nu mai poate fi salvata de nimeni! Intr-o luna de zile nu va mai fi nimeni la club!"

Situatia de la Dinamo se indreapta tot mai repede catre un deznodamant tragic.

Clubul a acumulat foarte multe datorii pe care noii proprietari nu au puterea sa le acopere in ciuda nenumaratelor promisiuni in acest sens. Neplatiti de mai bine de 3 luni, fotbalistii care au venit in aceasta vara in Stefan cel Mare sunt disperati sa paraseasca in cel mai scurt timp Romania.

Borja Valle si-a reziliat deja contractul cu alb-rosii, iar cel mai probabil in zilele urmatoare ii vor urma si ceilalti straini adusi in ultima perioada.

Mai mult decat atat, Cosmin Contra a anuntat deja ca si-a incheiat socotelile cu clubul lui Cortacero, iar, cel mai probabil, la meciul de vineri de la Pitesti pe banca echipei va sta un antrenor de grupele de copii si juniori ale clubului.

In acest context, fostul actionar al dinamovistilor, Cristi Borcea, anunta dezastrul pentru clubul sau de suflet.

"Eu n-am nicio treaba, nicio legatura. Patrick poate sa mearga, eu sunt la cetate la Craiova cu Gigi Netoiu, la agricultura. Patrick e tanar, a mostenit microbul. Am luat atatea trofee, cate n-au fost nici pe vremea lui Ceausescu. E o durere dubla pentru mine! Am condus Dinamo, dar am fost si in galerie, de la 9 ani.

In 1995, Dinamo era aproape de desfiintare, daca nu venea Cornel Dinu. Acum este o situatie care nu mai poate fi salvata nimeni. Singura solutie este sa se faca un stadion si sa porneasca de jos. Nimeni nu mai risca, nici daca are 500 de milioane de euro. Nu mai baga nimeni nici 10 milioane de euro. E faliment, strainii au venit pentru bani.

Am spus-o: Dinamo, fara stadion, n-are niciun viitor! Dinamo este in moarte clinica de trei, patru ani. Intr-o luna de zile i se ia oxigenul, nu va mai fi nimeni la club. Asta e parerea mea! Craiova a devenit puternica avand un stadion nou. Este cea mai grea perioada din istoria lui Dinamo", a spus Borcea la Digi Sport.

