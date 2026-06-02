Sepsi OSK a reușit să revină în primul eșalon după un singur an în Liga 2. Echipa cu cel mai mare buget din eșalonul secund și-a asigurat matematic locul doi în ultima rundă, în timp ce Corvinul Hunedoara a promovat de pe primul loc.

Înainte de retrogradare, echipa din Sfântu Gheorghe a emis pretenții pentru locurile de play-off sau chiar pentru Cupa României, dar acum lucrurile se vor schimba, cel puțin în sezonul 2026-2027, în care Sepsi va fi ”nou-promovată”.

Laszlo Dioszegi va începe discuțiile cu sponsorii care au fost lângă Sepsi în Superligă

Dioszegi va pune la dispoziție un buget mai mic față de perioada în care echipa sa activa în prima divizie. În plus, în această perioadă ar urma să poarte mai multe discuții cu sponsorii care au fost lângă echipă înainte de retrogradare.

Până la plecarea echipei în cantonament, cei de la Sepsi ar vrea să ”contureze” un buget pentru sezonul 2026-2027. Pe lângă asta, este de așteptat ca mai mulți jucători importanți să rămână sub comanda lui Ovidiu Burcă.

„Încă n-am avut ocazia să discut cu cei cu care avem contracte de sponsorizare sau de reclamă. Habar nu am, sper ca în zilele următoare să știm măcar așa, în mare, un buget.

Sigur, n-o să fie un buget mare, deci sută la sută o să fie un buget mai mic decât am avut atunci când erma în prima ligă, dar asta e. Și banii de la televiziuni erau 2,5 milioane, acum o să primim 800.000 dacă sunt bine informat, vorbim de suma netă, după taxe. Acum, în iunie, o să știm ce buget avem.

Vedem dacă se întorc și sponsorii pe care i-am avut în prima ligă, cum o să fie și sponsorii de anul trecut, deci vedem. În câteva zile, trebuie să știm un buget aproximativ. Unii sponsori au plecat în Liga 2, acum m-am întors în prima ligă, să vedem ce reușim să discutăm cu ei. Se știe foarte bine că acum sunt vremuri destul de grele”, a spus Dioszegi, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Ovidiu Burcă o va antrena pe Sepsi și în Superligă

Performanța îi va aduce lui Burcă o prelungire a actualului contract pentru încă un sezon, anunță Attila Hadnagy, directorul sportiv al echipei, iar dacă echipa va evita retrogradarea directă în primul sezon de Superligă, atunci înțelegerea poate fi din nou prelungită.

„Ovidiu Burcă a avut un contract, dacă echipa promovează, se prelungește automat cu încă un an”, a spus Hadnagy, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Sepsi OSK a retrogradat în Liga 2 în sezonul 2024/25, după ce în sezonul regular a terminat pe locul #7 cu 41 de puncte, la șase puncte distanță de locurile de play-off. În play-out echipa a avut o evoluție foarte slabă, terminând cu doar 26 de puncte, după o singură victorie, două remize și șase înfrângeri.