Încă o plecare după Dinamo - FCSB: "Decizia a fost luată!" Unde ar putea ajunge

După Kennedy Boateng, care și-a luat rămas bun de la fanii lui Dinamo imediat după eșecul contra lui FCSB (1-2 d.p.) , Georgi Milanov și-a anunțat și el plecarea. Mijlocașul bulgar în vârstă de 34 de ani se află la final de contract, după două sezoane și jumătate în tricoul "câinilor".

Într-un interviu acordat în Bulgaria, Milanov și-a anunțat decizia de a părăsi Dinamo și a vorbit despre următorul pas din carieră.

"Am avut nevoie de o zi sau două să fiu singur și să mă gândesc la viitorul meu. Am 34 de ani, mă simt foarte bine din punct de vedere fizic. Tot ce pot să spun acum e că am luat decizia de a părăsi Dinamo. Îmi este dor și de familie, iar acum vreau să mă odihnesc puțin, iar ulterior să mă gândesc la următorul pas.

Dinamo este un club excepțional căruia îi datorez multe, însă decizia a fost luată. Nu exclud nicio variantă pentru viitor. Depinde foarte mult și ce echipe sunt interesate de mine și cum voi fi evaluat. Pe parcursul carierei am mai stat un an fără echipă tocmai pentru că nu a venit o ofertă care să mă mulțumească. Dacă mă simt dorit și respectat într-un loc, accept oferta.

Dacă voi reveni la Levski? Fanii mi-au tot scris din prima zi în care am plecat de acolo. Vom vedea ce va fi", a spus Georgi Milanov, potrivit dsport.bg.