Comportament de birjar: Dorinel Munteanu a înjurat ca la ușa cortului după ce a dus Hermannstadt în „B“

Dorinel Munteanu e pe „tobogan“ după plecarea de la Oțelul Galați, formație de care se leagă cam toate performanțele pe care le-a avut în fotbal, ca antrenor, în cele două mandate la gruparea de la Dunăre.

Din decembrie 2024, de când a încheiat conturile cu gălățenii, „Munti“ a mers din eșec în eșec! Mai întâi, a pus serios umărul la retrogradarea celor de la Sepsi, o contraperformanță halucinantă la capătul sezonului 2024-2025, iar acum a dus Hermannstadt în „B“, după ce sibienii au rezistat patru ani în Superliga noastră.