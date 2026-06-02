Comportament de birjar: Dorinel Munteanu a înjurat ca la ușa cortului după ce a dus Hermannstadt în „B“

Dorinel Munteanu e pe „tobogan“ după plecarea de la Oțelul Galați, formație de care se leagă cam toate performanțele pe care le-a avut în fotbal, ca antrenor, în cele două mandate la gruparea de la Dunăre.
Din decembrie 2024, de când a încheiat conturile cu gălățenii, „Munti“ a mers din eșec în eșec! Mai întâi, a pus serios umărul la retrogradarea celor de la Sepsi, o contraperformanță halucinantă la capătul sezonului 2024-2025, iar acum a dus Hermannstadt în „B“, după ce sibienii au rezistat patru ani în Superliga noastră.
Dorinel Munteanu, înjurături pentru suporterii furioși
Conștient și el, probabil, că și-a făcut praf cota, ca antrenor, după mandatele de la Sepsi și Hermannstadt, Dorinel Munteanu a fost un car de nervi, luni seara. Mai întâi, a fost tirada sa nejustificată la adresa brigăzii de arbitri, apoi a venit „dialogul“ oribil pe care l-a avut cu galeria echipei sale.
Jignit, ce-i drept, de suporterii furioși, care l-au făcut „bețiv“ și „nesimțit“, fostul internațional le-a răspuns fanilor cu aceeași monedă. Potrivit Orange Sport, „Munti“ s-a întors spre un susținător al echipei sale și i-a răspuns acestuia cu un potop de înjurături: „F***-ţi m****i m*-**i de ţigan“.
În cele 24 de meciuri în care a stat pe banca sibienilor, Dorinel Munteanu a înregistrat 7 victorii, 6 egaluri și 11 înfrângeri, golaveraj 30-37.