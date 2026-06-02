Comportament de birjar: Dorinel Munteanu a înjurat ca la ușa cortului după ce a dus Hermannstadt în „B“

Comportament de birjar: Dorinel Munteanu a înjurat ca la ușa cortului după ce a dus Hermannstadt în „B“ Fotbal intern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Antrenorul de 57 de ani a pierdut nu doar returul barajului cu FC Voluntari (0-3), dar și „meciul“ cu bunul simț.

TAGS:
Dorinel MunteanuHermannstadtfc voluntari
Din articol

Dorinel Munteanu e pe „tobogan“ după plecarea de la Oțelul Galați, formație de care se leagă cam toate performanțele pe care le-a avut în fotbal, ca antrenor, în cele două mandate la gruparea de la Dunăre.

Din decembrie 2024, de când a încheiat conturile cu gălățenii, „Munti“ a mers din eșec în eșec! Mai întâi, a pus serios umărul la retrogradarea celor de la Sepsi, o contraperformanță halucinantă la capătul sezonului 2024-2025, iar acum a dus Hermannstadt în „B“, după ce sibienii au rezistat patru ani în Superliga noastră.

FC Voluntari - Hermannstadt, scor 3-0, în returul barajului pentru Superliga

  • Fc voluntari fc hermannstadt baraj superliga superbet 1062026 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Dorinel Munteanu, înjurături pentru suporterii furioși

Conștient și el, probabil, că și-a făcut praf cota, ca antrenor, după mandatele de la Sepsi și Hermannstadt, Dorinel Munteanu a fost un car de nervi, luni seara. Mai întâi, a fost tirada sa nejustificată la adresa brigăzii de arbitri, apoi a venit „dialogul“ oribil pe care l-a avut cu galeria echipei sale.

Jignit, ce-i drept, de suporterii furioși, care l-au făcut „bețiv“ și „nesimțit“, fostul internațional le-a răspuns fanilor cu aceeași monedă. Potrivit Orange Sport, „Munti“ s-a întors spre un susținător al echipei sale și i-a răspuns acestuia cu un potop de înjurături: „F***-ţi m****i m*-**i de ţigan“.

În cele 24 de meciuri în care a stat pe banca sibienilor, Dorinel Munteanu a înregistrat 7 victorii, 6 egaluri și 11 înfrângeri, golaveraj 30-37.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cel mai înalt loc de campare de pe Muntele Everest s-a transformat într-o groapă de gunoi. Imaginile care au stârnit revolta
Cel mai înalt loc de campare de pe Muntele Everest s-a transformat într-o groapă de gunoi. Imaginile care au stârnit revolta
ARTICOLE PE SUBIECT
A promovat cu FC Voluntari, dar visează la FCSB: „Țin cu ei de mic!“
A promovat cu FC Voluntari, dar visează la FCSB: „Țin cu ei de mic!“
Anghel Iordănescu, uimit după ce FC Voluntari a revenit în Superliga: "Aproape nu mi-a venit să cred"
Anghel Iordănescu, uimit după ce FC Voluntari a revenit în Superliga: "Aproape nu mi-a venit să cred"
Nebunie după promovarea reușită de FC Voluntari! Cum au sărbătorit jucătorii lui Florin Pîrvu
Nebunie după promovarea reușită de FC Voluntari! Cum au sărbătorit jucătorii lui Florin Pîrvu
ULTIMELE STIRI
Barcelona a trimis oferta pentru Julian Alvarez!
Barcelona a trimis oferta pentru Julian Alvarez!
A plecat de la FCSB și a ajuns la peste 3.000 de kilometri distanță de România!
A plecat de la FCSB și a ajuns la peste 3.000 de kilometri distanță de România!
S-a aflat! Cât trebuie să plătească, de fapt, Real Madrid pentru Jose Mourinho
S-a aflat! Cât trebuie să plătească, de fapt, Real Madrid pentru Jose Mourinho
Dezvăluiri teribile: ce i se întâmplă lui Reghecampf în țara de care fug toți
Dezvăluiri teribile: ce i se întâmplă lui Reghecampf în țara de care fug toți
Laszlo Dioszegi, primele lovituri puse la cale după revenirea lui Sepsi în Superligă: ”O să discutăm cu ei”
Laszlo Dioszegi, primele lovituri puse la cale după revenirea lui Sepsi în Superligă: ”O să discutăm cu ei”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
„Cutremur“ la Craiova: vedeta oltenilor își negociază plecarea pe un salariu de cinci ori mai mare!

„Cutremur“ la Craiova: vedeta oltenilor își negociază plecarea pe un salariu de cinci ori mai mare!

Dinamo începe în forță noul sezon: 3.500.000€!

Dinamo începe în forță noul sezon: 3.500.000€!

Reacția lui Laszlo Dioszegi, după ce Marius Ștefănescu i-a spus ”pas” lui Sepsi și a semnat cu U Cluj

Reacția lui Laszlo Dioszegi, după ce Marius Ștefănescu i-a spus ”pas” lui Sepsi și a semnat cu U Cluj

Ce lovitură! U Cluj l-a transferat pe fostul jucător de la FCSB

Ce lovitură! U Cluj l-a transferat pe fostul jucător de la FCSB

Șoc în Giulești! Alexandru Dobre e de vânzare: două echipe sunt interesate de golgheterul Rapidului

Șoc în Giulești! Alexandru Dobre e de vânzare: două echipe sunt interesate de golgheterul Rapidului

Scouterii unui club din Anglia au venit să-l vadă pe starul lui FCSB, dar au plecat la pauză: ”Hai să mergem!”

Scouterii unui club din Anglia au venit să-l vadă pe starul lui FCSB, dar au plecat la pauză: ”Hai să mergem!”



Recomandarile redactiei
A plecat de la FCSB și a ajuns la peste 3.000 de kilometri distanță de România!
A plecat de la FCSB și a ajuns la peste 3.000 de kilometri distanță de România!
Barcelona a trimis oferta pentru Julian Alvarez!
Barcelona a trimis oferta pentru Julian Alvarez!
Dezvăluiri teribile: ce i se întâmplă lui Reghecampf în țara de care fug toți
Dezvăluiri teribile: ce i se întâmplă lui Reghecampf în țara de care fug toți
S-a aflat! Cât trebuie să plătească, de fapt, Real Madrid pentru Jose Mourinho
S-a aflat! Cât trebuie să plătească, de fapt, Real Madrid pentru Jose Mourinho
Laszlo Dioszegi, primele lovituri puse la cale după revenirea lui Sepsi în Superligă: ”O să discutăm cu ei”
Laszlo Dioszegi, primele lovituri puse la cale după revenirea lui Sepsi în Superligă: ”O să discutăm cu ei”
Alte subiecte de interes
Mircea Rednic a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a răbufnit: ”Păi tu meritai victoria?” / ”A fost teatru?”
Mircea Rednic a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a răbufnit: ”Păi tu meritai victoria?” / ”A fost teatru?”
UTA Arad - Oțelul Galați 1-1! Dunărenii, fără înfrângere în Superligă! Elevii lui Mircea Rednic au egalat în ultimul minut
UTA Arad - Oțelul Galați 1-1! Dunărenii, fără înfrângere în Superligă! Elevii lui Mircea Rednic au egalat în ultimul minut
Marius Măldărășanu, pe picior de plecare? "Nu vreau să iau decizii la cald!"
Marius Măldărășanu, pe picior de plecare? "Nu vreau să iau decizii la cald!"
Helmut Duckadam a depistat o problemă majoră în fotbalul românesc: "Din păcate!"
Helmut Duckadam a depistat o problemă majoră în fotbalul românesc: "Din păcate!"
"Făcea legea" în Superligă și acum a fost dat afară de la echipă din cauza unor comentarii pe rețelele sociale
"Făcea legea" în Superligă și acum a fost dat afară de la echipă din cauza unor comentarii pe rețelele sociale
Trei jucători cu 15 trofee câștigate cu Dinamo, noii antrenori de la FC Voluntari! Ilfovenii au făcut deja 9 transferuri
Trei jucători cu 15 trofee câștigate cu Dinamo, noii antrenori de la FC Voluntari! Ilfovenii au făcut deja 9 transferuri
CITESTE SI
Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

stirileprotv Vreme instabilă în următoarele zile în întreaga ţară. Regiunile vizate de averse, descărcări electrice şi vânt puternic

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

stirileprotv România este în top trei cele mai corupte țări din Uniunea Europeană. Statul care a obținut cel mai bun scor

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!