În cadrul Roland Garros 2026, Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA) s-a calificat pentru a patra oară în sferturile de finală ale unui turneu de mare șlem.
Dincolo de fileu, Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) se bucură de al treilea sfert de finală de Grand Slam la care va participa.
Mirra Andreeva: „Nu știu de ce, dar ne-am antrenat împreună la aproape fiecare turneu.”
Ambele jucătoare au transmis, înaintea meciului programat pe Arena Philippe-Chatrier, marți, 2 iunie, de la ora 12:00, că s-au antrenat frecvent, în ultima perioadă, în sesiuni de sparring.
Rusoaica Andreeva a repetat ideea exprimată întâi de Sorana Cîrstea, confirmând că știe bine jocul româncei. „Cu Sorana m-am antrenat de foarte multe ori în acest sezon. O cunosc foarte bine pentru că, nu știu de ce, ne-am antrenat la aproape fiecare turneu,” a dezvăluit Mirra Andreeva.
Mirra Andreeva: „Sorana Cîrstea, o persoană uimitoare, o competitoate formidabilă.”
„Ultima dată când am jucat împotriva ei s-a întâmplat la Linz, a fost un meci foarte complicat, am câștigat în trei seturi.
Nu știu, până acum a jucat nemaipomenit, este o persoană uimitoare, o competitoare formidabilă, dă totul pe teren.
Va fi un meci foarte interesant, foarte captivant, ea este mereu o adversară dificilă, a jucat cel mai bun tenis al vieții... nu vreau să dau la o parte anii dinainte, dar până acum a avut un sezon nemaipomenit. Va fi un meci incredibil și sunt entuziasmată să joc împotriva ei,” a declarat Mirra Andreeva, conform Eurosport, anticipând meciul din sferturile de finală.
Confruntările Sorana Cîrstea - Mirra Andreeva, respectiv Marta Kostyuk - Elina Svitolina vor oferi prima semifinală feminină a turneului de la Roland Garros.