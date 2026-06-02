În cadrul Roland Garros 2026, Mirra Andreeva (19 ani, 8 WTA) s-a calificat pentru a patra oară în sferturile de finală ale unui turneu de mare șlem.

Dincolo de fileu, Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) se bucură de al treilea sfert de finală de Grand Slam la care va participa.

Mirra Andreeva: „Nu știu de ce, dar ne-am antrenat împreună la aproape fiecare turneu.”

Ambele jucătoare au transmis, înaintea meciului programat pe Arena Philippe-Chatrier, marți, 2 iunie, de la ora 12:00, că s-au antrenat frecvent, în ultima perioadă, în sesiuni de sparring.

Rusoaica Andreeva a repetat ideea exprimată întâi de Sorana Cîrstea, confirmând că știe bine jocul româncei. „Cu Sorana m-am antrenat de foarte multe ori în acest sezon. O cunosc foarte bine pentru că, nu știu de ce, ne-am antrenat la aproape fiecare turneu,” a dezvăluit Mirra Andreeva.