"Nu poti sa nu dai titlul in Liga 1"! Scenariul ca CFR sa fie campioana inca de acum prinde tot mai mult contur! Cand ar putea sa se reia fotbalul romanesc

Dumitru Dragomir a vorbit despre posibilitatea ca titlul sa ii fie acordat lui CFR in acest moment.

Liga 1 a fost suspendata din cauza pandemiei coronavirusului, iar aceasta decizie a creat multe controverse in randul oficialilor cluburilor. Fostul presedinte al LPF< Dumitru Dragomir a vorbit despre aceasta decizie si spune ca exista posibilitatea ca actualul sezon din Liga 1 sa nu se mai joace.



"Fiecare spune ce crede el, dar FRF trebuie sa faca ce e bine. Poate dura inca o luna si jumatate, apoi dai pauza de vara mai mica. Daca pandemica asta va avea varf de forma la sfarsitul lunii mai, atuni campionatul nu-l mai reiei. Strangi Adunarea Generala si se ia o hotarare in Adunarea Generala. Ce doresc cluburile, nu ce vrea federatia. Trebuie obligatoriu Adunare Generala.

Nu poti sa nu dai titlul ca nu potit sa participi in cupele europene. Daca nu se poate prelungi, ingheti cum e acum, dar, daca se poate, sa se joace pana la 15 august sau pana pe la 1 august, apoi incep preliminariile si e prea tarziu. Daca o tine pandemia asta asa la nesfarsit o jumatate de an nu se va mai juca fotbal. Vad o mare problema ca fotbalul fara antrenament scade in valoare pana la 30-40%. Oricum nu cred ca sunt in pericol cluburile, oricum erau sarace. Mai sarace de atat nu se poate", a declarat Dumitru Dragomir la Telekomsport.