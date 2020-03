BREAKING NEWS: SE TERMINA ACUM Liga 1? CFR poate fi DEJA CAMPIOANA! Anunt oficial

Intreruperea campionatului a dat peste cap planurile Ligii!

Exista varianta in care CFR ar putea fi declarata campioana in baza clasamentului din acest moment! La fel ca restul ligilor europene, si in Liga 1 se fac scenarii in era coronavirusului. LPF isi doreste sa incheie sezonul, dar nu e exclusa nici varianta in care campionatul se incheie acum!

"Pe 17 martie va fi o videoconferinta intre UEFA si reprezentantii federatiilor, urmeaza sa fie analizata situatia si sa se ia decizii. E clar ca e nevoie de o corelare cu forul european pentru ca exista termene limita unde trebuie anuntate participantele din cupele europene. Nu cred ca se va decide intr-o comisie cine va merge in cupele europene. Exista mai multe scenarii: fie sa se traga linie in acest moment, fie sa se defineaza anumite faze de tip play-off / play-out care sa stabileasca participantele in Europa si retrogradatele. Vrem sa terminam campionatul.

Daca se intind lucrurile pana la final de aprilie, inceput de mai, vom juca toate meciurile in timp util, chiar daca jucam sambata-duminica, apoi miercuri-joi. Sunt multi jucatori straini care vor sa plece din tara, in acest moment nu avem cunostinta de niciun caz in Liga 1. I-am rugat pe medicii echipelor din Liga 1 sa ne tina la curent daca apare vreun caz", a spus Justin Stefan pentru www.sport.ro si PRO TV.