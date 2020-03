CRIZA FARA PRECEDENT in Liga 1! Primul anunt oficial: cand s-ar putea relua campionatul

Liga 1 a fost inchisa pana la sfarsitul lunii, dar Liga se astepta ca perioada de pauza sa fie prelungita.

Secretarul general al LPF, Justin Stefan, spune ca termenul realist de reluare al campionatului e jumatatea lunii mai. Indiferent daca Euro va fi sau nu amanat, Liga 1 se va juca pana la finalul lui iunie, spune Stefan.

"Termenul de 31 martie nu este unul realist, avand in vedere viteza de raspundire a coronavirusului. Pe 17 martie urmeaza sa aiba loc o videoconferinta cu forul care reprezinta interesele tuturor ligilor profesioniste. E clar ca va trebui sa avem o data de referinta mai realista. Jucatorii pot pleca mai devreme in vacanta. Data de 15 mai ar fi mai potrivita pentru ca ne-ar permite sa terminam campionatul la sfarsitul lunii iunie. Si daca se va desfasura Euro 2020, probabil ca se va juca peste Euro. Totusi, nu putem aprecia cu siguranta ce se va intampla in viitor", a spus Justin Stefan pentru GSP.