"Ce facurati, muica?" Mihai Mironica, dupa decizia EXPLOZIVA de la Craiova

Asadar, Rotaru i-a cautat nod in papura lui Mangia, i-a gasit si l-a inlocuit cu Papura.

Asta la putin timp dupa ce, pe un ton arogant, Rotaru certa presa intr-un comunicat ca scrie despre posibila demitere a italianului. Pe sistemul patentat de CFR Cluj, cand esti antrenor la Craiova si ti se asigura increderea in continuare in spatiul public, stii de fapt ca ai fost curatat.

Rotaru nu pacaleste pe nimeni cu aceasta demitere. Peluza Nord a surprins foarte bine situatia la partida cu CFR. L-au acuzat pe Mangia pentru ca era fricos, aveau proaspat in memorie momentul in care, la egalitate cu FCSB, italianul il scoate pe Mihaila si-l baga pe Bic, in timp ce adversarii jucau cu doi atacanti si vor castiga pana la urma. Insa mai numeroase erau mesajele la adresa patronului care incasase milioanele pe jucatorii exponentiali ai echipei si in locul lor fusesera aduse chilipiruri “la oferta”.

Mangia era cel mai longeviv antrenor din Liga 1. Hagi nu se pune, el e un Gigi Becali, un patron-antrenor. A facut istorie obtinand primul trofeu din scurta existenta a acestui club nasit de Olguta, dar s-a ferit mereu sa vorbeasca transant despre marele vis al oltenilor, cucerirea titlului. S-a distantat prin discursul public de sefi, incepand sa sugereze clar ca lotul pus la dispozitie nu este suficient de bun. Fara multe alternative, cu meciuri in care nu a facut toate cele 3 schimbari desi acuza programul incarcat, Mangia avea sa esueze lamentabil pe ambele fronturi interne dupa ce i se intamplase asta si pe scena europeana.

Demiterea lui Mangia nu rezolva problemele de fond ale Craiovei. Rotaru nu trebuie sa se mai minta cu alde Mihaila, Draghici, Fortes, Nuno Rocha sau Bic. Jucatorii, mai ales primii doi, au ceva potential, dar ei trebuie sa creasca pe langa niste certitudini. Patronul se lauda cu faptul ca bugetul e asigurat pentru urmatoarele sezoane, dar atunci cand publicul este campion, el isi doreste ca si echipa sa fie campioana. Acum, nu intr-un viitor nedefinit, ca doar se fac curand 30 de ani de la ultimul titlu al oltenilor.

Asa e la Craiova, adica asa cum e peste tot. Un antrenor a fost gasit tap ispasitor pentru caderea unui club. Suporterii vor trofee, patronul vrea sa recupereze banii imprumutati clubului. Vom vedea daca Papura va reusi sa mai salveze ce se poate salva din acest sezon sau totul va esua intr-o noua farsa cu pusti bagati pe teren cu CFR Cluj, asa cum s-a intamplat acum doi ani cu Viitorul...