ULTIMA DECIZIE a lui Mangia la Craiova! Italianul a acceptat fara ezite propunerea conducerii

Craiova a anuntat astazi demiterea lui Devis Mangia. Echipa va fi antrenata de Corneliu Papura.

Craiova a anuntat astazi despartirea de antrenorul italian Devis Mangia, cu cinci etape inainte de finalul sezonului, iar suporterii au reactionat imediat.

Devis Mangia nu a vrut sa plece cu scandal de la Craiova. Antrenorul italian a acceptat rezilierea propusa de club, fara a cere plata salariului pana la finalul contractului.

Devis Mangia, in varsta de 44 de ani, a preluat Craiova in mai 2017. El a reusit sa castige Cupa Romaniei cu Craiova in sezonul 2017-2018.