"Mangia lasa Romania cu fruntea sus! E al doilea dupa Hagi, dar asta i-a fost fatal!" Gazzetta dello Sport, dupa plecarea antrenorului de la Craiova

Craiova a anuntat astazi demiterea lui Devis Mangia. Echipa va fi antrenata de Corneliu Papura.

Vestea demiterii lui Devis Mangia a ajuns imediat si in Italia. Gazzetta dello Sport a analizat situatia de la Craiova, iar jurnalistii italienii au scos in evidenta faptul ca Mangia este al doilea antrenor din Romania, dupa Gica Hagi, dupa cifrele inregistrate.

De asemenea, italienii mai mentioneaza si ca meciul cu Viitorul a fost decisiv in privinta situatiei lui Mangia.

"Demiterea a fost putin surprinzatoare pentru ca oficialii clubului au anuntat oficial in urma cu cinci zile ca sunt 100% de partea lui Mangia. Din pacate, apoi a venit demiterea. Devis Mangia lasa Romania cu fruntea sus: este al doilea antrenor din tara, dupa Gica Hagi, in ceea ce priveste evolutia din ultimele doua sezoane: 40 de victorii, 20 de remize si 22 de esecuri in 82 de partide.

Se incheie aventura romaneasca a lui Devis Mangia: CSU Craiova a publicat un comunicat oficial in care a scris despre demiterea antrenorului, in momentul in care clubul nu mai este in cursa pentru titlul de campion al Romaniei si nici in cursa pentru castigarea Cupei Romaniei (n.red. dupa esecul suferit in partida tur din semifinale, scor 1-2, cu Viitorul).

Fatal pentru fostul antrenor al echipei Palermo a fost esecul din campionat in fata echipei Viitorul: Craiova este la opt puncte de primul loc, ocupat de CFR Cluj. In locul lui Mangia a fost anuntat tehnicianul Corneliu Papura", au scris italienii de la Gazzetta dello Sport.

