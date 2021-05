"Nu meritam mai mult de atat!" Reactia transanta a lui Iordanescu dupa infrangerea cu Sepsi! Ce a spus antrenorul 

CFR Cluj a pierdut cu Sepsi si ar putea sa coboare pe locul 2 in clasament.

Campioana en-titre s-a incurcat cu Sepsi, care le-a invins si pe FCSB si Craiova in playoff, iar ros-albastrii ar putea urca din nou pe primul loc in clasament.

Edi Iordanescu a vorbit la finalul meciului, analizand jocul echipei sale. Antrenorul CFR-ului a vorbit si despre zvonurile conform carora relatia dintre ardeleni si Sepsi ar influenta corectitudinea meciurilor.

"Adversarul are respectul nostru, asa cum ne-a placut cand a invins contra-candidatele, FCSB si Craiova, trebuie apreciat si acum. Am fost intr-o zi in care am simtit efectiv ca am vrut, dar nu am putut. Am creat prea putin, i-am dat posibilitatea adversarului sa fie periculos.

Nu am avut inspiratie si nici putina sansa. Cu putina sansa, probabil puteam sa salvam un punct, pentru ca mai mult de un punct nu am fi meritat in aceasta seara.

Mai e o parte buna, a cazut un mit. Toata lumea acuza ceva, lumea trebuie sa inteleaga ca CFR a jucat, joaca si va juca pana la final toate meciurile pe teren", a spus Iordanescu la finalul meciului.