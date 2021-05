"Cand am venit eu, eram la 4 puncte de lider!" Edi Iordanescu, despre motivele pentru care CFR Cluj nu joaca spectaculos

Antrenorul CFR-ului a fost criticat in ultimul timp pentru stilul de joc al clujenilor.

Fiind recunoscut ca un antrenor cu o filosofie de fotbal pozitiv, Edi Iordanescu nu a reusit sa implementeze acest stil la CFR, iar tehnicianul spune ca nu a avut timp pentru asta, iar jucatorii sunt obisnuiti cu un alt tip de joc din vremea lui Dan Petrescu.

"Nu vreau sa ma gandesc care ar fi fost starea de spirit daca pierdeam meciul cu FCSB. Toate lumea vrea spectacol. In primul rand, consumul de energie e imens, la fel consumul mental. E o miza financiara foarte mare la mijloc, nu e timp de recuperare. E foarte greu sa arate si latura estetica. In ceea ce ne priveste pe noi, subliniez ca am luat o echipa construita dupa o anumita filosofie.

Lumea vrea altceva, insa e foarte greu sa schimbi lucrurile asa repede. Am venit in plina competitie si nu am avut pauza. Toti am vrea un fotbal spectaculos, insa rezultatele conteaza. Ma bucur ca am reusit sa tinem doua intre noi si FCSB. Senzatia e ca cu cat ne apropiem de final jocurile par din ce in ce mai grele. Probabil pentru sunt din ce in ce mai putine meciuri, iar presiunea e uriasa.

De cand sunt eu aici, i-am invins mereu pe Clinceni, insa asta nu ne garanteaza nimic. Avem nevoie neaparata de cele 3 puncte. Sunt atuuri pe care le avem, sunt si dezavantaje. Dar, cel mai mare plus al nostru este momentul. Cand am venit eu eram la 4 puncte de lider, iar acum suntem primii. Sunt lucruri foarte importante. Am fost criticat de-a lungul timpului ca nu sunt activ, acum ca sunt prea activ.

Nu e bine nici asa, nici asa. Recunosc ca ma irita anumite observatii, care uneori sunt departe de adevar. Nu comentez ce apare in presa despre plecarea mea. Vrem sa ne indeplinim obiectivul, restul nu comentez", a spus Edi Iordanescu inaintea meciului cu Academica Clinceni.