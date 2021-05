"Pot sa bag mana in foc pentru asta!" Ce spune Iordanescu despre acuzatiile de blat inaintea meciului cu Sepsi

Edi Iordanescu a vorbit inaintea partidei de luni cu Sepsi Sf. Gheorghe.

CFR Cluj o intalneste luni pe Sepsi Sfantu Gheorghe in etapa a 7-a a playoff-ului.

"Feroviarii" se claseaza pe locul 1, inaintea partidei de pe Stadionul Dr. Constantin Radulescu, si are 45 de puncte acumulate, cu doua mai mult decat ocupanta pozitiei secunde, FCSB.

"Nu e bine pentru imaginea fotbalului romanesc. Eu chiar am imbratisat acest nou sistem al fotbalului romanesc, pentru ca am vazut o alta dinamica a jocului si sansa de a vedea mai multe jocuri de calitate intre cele mai bune echipe. Echipe care se bat pentru cupele europene sau pentru castigarea titlului.

Cu toate astea daca cred ca sunt lucruri negative la baza acestui sistem, unul dintre ele ar fi ca apar diferite suspiciuni. Pentru ca sunt echipe care intra in playoff si nu au sanse la prea mult si atunci fie ca lasa garda jos intr-un mod voit sau nevoit, poate si pentru ca e o relaxare sau o automultumire, cateodata ies suspiciuni.

Eu nu am dovezi in sensul asta si nu pot sa ma pronunt. Ceea ce pot sa spun e ca bag mana in foc pentru tot ceea ce facem noi. Va spun cu mana pe inima ca noi ne jucam toate jocurile la capacitate maxima si nu am simtit niciodata din partea adversarilor o neimplicare. Pentru ce fac ceilalti nu vreau sa bag mana in foc, pentru ca nu vreau sa risc in niciun fel, asta nu inseamna ca acuz pe cineva sau ceva", a declarat Edi Iordanescu la conferinta de presa.