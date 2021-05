"Bine ca nu mi-ai pierdut vreun nasture. ca cine stie ce se mai scria!" Iordanescu, furios dupa victoria cu Clinceni: "Ma cronometreaza cat stau pe banca si cat ma ridic"

Edi Iordanescu e suparat dupa criticile care i-au fost adresate dupa prestatiile CFR-ului din ultimul timp.

Antrenorul s-a revoltat impotriva contestatarilor sai dupa victoria cu Clinceni (1-0).

"A fost un meci cu intensitate. Ne asteptam la un meci foarte greu, am avut joc greu. Am facut 5 schimbari in primul 11, am apelat la rotatie. Am mai avut ocazii pe care puteam sa le valorificam si sa omoram meciul mai repede. N-am laut deciziile corecte de multe ori, dar ramanem cu partea cea mai buna: am luat punctele si ramanem lideri. M-a surprins un pic neplacut cand toata lumea ca am luat gol doua goluri din faze fixe si toata lumea a inceput sa comenteze dupa meciul cu Craiova, desi nu mai primiseram de 10 partide.

Acum cred ca iar o sa curga cerneala in editoriale. Am vazut ca sunt cronometrat cand ma ridic, cand stau pe banca. Bine ca nu mi-am pierdut vreun nasture ca se scria si despre asta. Imi insusesc si criticile, dar nu alea gratuite. Respect tot, dar nu inseamna ca iau in seama. Echipa are +11 fata de FCSB si +15 fata de Craiova de cand am venit eu. Analizati ce se spunea de echipa cand am venit: ca e terminata, ca e schimb de generatie. Nu suntem siguri de nimic, ducem lupta pana la capat, dar hai sa facem lucrurile corect", a spus Iordanescu la Digisport.