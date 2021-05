EXCLUSIV | "Nu e liniste la CFR si nu e bine! Lui Edi ii este greu!" Prima reactie dupa vestea ca Iordanescu ar pleca de la CFR Cluj in aceasta vara

Edi Iordanescu i-ar fi anuntat pe jucatorii de la CFR Cluj ca va pleca de la echipa in aceasta vara.

Fostul presedinte al clujenilor, Iuliu Muresan, a comentat la Pro X vestea acestei dimineti. Muresan a declarat ca, din punctul sau de vedere, Iordanescu s-ar putea confrunta cu ceva probleme la Cluj, dar ca nu crede ca acestea il vor determina pe antrenor sa plece de la echipa.

"E foarte greu pentru un antrenor care are niste principii la care tine si pe care ii e greu sa le incalce, e normal sa vrea sa faca ordine la un club. De obicei el face ordine doar in lot, dar in rest nu prea e treaba antrenorului si foarte greu se poate impune in fata sefilor sa aduca jucatori, sa plece altii... E complicata situatia si e clar ca pe planul asta nu e liniste la CFR si nu e bine.

Edi Iordanescu a venit la echipa intr-un moment foarte greu deoarece, dupa atatia ani de lupte grele si dupa 3 ani consecutivi de castigare a campionatului, echipa a fost stoarsa de Dan Petrescu atat din punct de vedere fizic, cat si psihic, mental. Si-atunci e foarte greu sa vii si sa remotivezi jucatorii, sa ii aduci la prospetimea si la concentrarea pe care trebuie sa le aiba pentru fotbal dupa ce au avut atatea meciuri bune.

E complicat si totusi Iordanescu a reusit la inceput meciuri foarte bune, a schimbat mult jocul si atitudinea echipei. Acum daca sunt niste probleme acolo... E si nucleul acela de jucatori cu foarte multa experienta, cu care e greu sa iti impui niste lucruri. Jucatorii sunt si ei un fel de antrenori pe teren, stiu foarte mult fotbal si stiu ce trebuie sa faca, dar pentru Edi este greu.

Probabil ca exista niste nemultumiri si probabil ca sunt si discutii cu conducerea. Dar poate ca asta a fost si o declaratie tactica, sa ii motiveze pe jucatori. Nu prea imi vine sa cred ca Edi Iordanescu va pleca, poate doar daca nu va mai fi dorit de conducerea clubului", a declarat Iuliu Muresan la Ora exacta in sport.