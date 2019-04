"Nu faci asa ceva NICIODATA! E rautate, e impotriva jucatorului!" Atac dur asupra lui Teja dupa ce l-a umilit pe Morutan cu Sepsi

Morutan a fost scos de pe teren la pauza partidei cu Sepsi dupa ce fusese trimis pe teren in minutul 17, dupa accidentarea lui Pintilii.

Patronul celor de la FC Botosani, Valeriu Iftime, a lansat un atac necrutator asupra lui Mihai Teja pentru schimbarea facuta la partida cu Sepsi, cand l-a inlocuit pe Morutan la pauza desi abia il trimisese pe teren! Iftime a dezvaluit la Ora Exacta in Sport si ca antrenorul Liviu Ciubotariu este sub presiune dupa rezultatele slabe ale echipei din play-out (trei infrangeri si un egal)

"M-am uitat la meciul asta si m-am intristat teribil din cauza situatiei lui Morutan pentru ca il pune unde nu trebuie si parca sunt impotriva lui. Pur si simplu sunt impotriva acestui copil care este un foarte bun fotbalist. Bine, antrenorul o sa spuna ca l-a introdus pe Coman si i-a salvat meciul. Nu are de unde sa stie ca nu-l salva si Morutan. El are o cu totul alta pozitie in teren. Mai bine nu-l bagi, daca vrei sa-l cresti pe copil, sa dezvolti un fotbalist pentru binele echipei, nu faci asa ceva. Niciodata!



Un antrenor in vedere mult mai multe lucruri, in afara de castigarea celor 3 puncte. Cum le castiga, cum pregateste echipa pentru viitor. Nu conteaza sa castigi un meci astazi, daca echipa este moarta peste cateva luni. Un antrenor bun are o constructie mult mai solida. Ofera stabilitate, creaza o baza si apoi vin rezultatele. Si eu sunt absolut convins ca FCSB poate sa aiba si rezultate, sa-si asigure si viitorul. Nu pierdea acest meci, trebuia schimbat altcineva si Morutan sa ramana pe teren. FCSB nu pierdea acest meci cu Morutan pe teren si punand pe Coman in locul altcuiva.



Este o greseala impardonabila pentru antrenor, e facuta ca si cum ar fi din rautate. Eu am inchis televizorul cand am vazut. Nu ma uitam la meci pentru Morutan, voiam sa vad partida, insa cand am vazut ca e schimbat Morutan la pauza, am oprit televizorul. Cand faci asa ceva e cu rautate, e impotriva unui jucator. Nu conteaza ca e vorba de Morutan.



Cand s-a intamplat cu Dica a fost ceva mai logic in schimbare, ramasese in 10 oameni. Dar stiind antecedentele, stiind ca acest copil a mai avut traume, sa-i faci inca una mi se pare prea mult. Pentru el e un an pierdut la FCSB. In afara de banii primiti, ca si-a luat o pereche noua de blugi sau ce a facut cu banii aia, el a pierdut un an. Juca meci de meci si avea o cu totul alta anvergura, era titular la Under 21. Asa, cu 2-3 pumni in cap, e greu sa faci un fotbalist. Sunt multi care pica asa.



Eu am vorbit cu Razvan (Oaida) si i-am spus: ai grija cand faci pasul catre FCSB. Cand faci pasul, trebuie sa fii cel mai bun, sa fii vizibil titular. Pentru ca daca incerci sa vii de pe banca, pierzi mult timp acolo" a spus Valeriu Iftime la Pro X.