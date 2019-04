Reactia lui Radoi dupa ce Becali l-a FACUT PRAF pe Morutan! Gestul selectionerului dupa un MECI DE COSMAR al pustiului de la FCSB

Olimpiu Morutan a avut o seara neagra cu Sepsi.

Chiar daca FCSB a castigat, scor 2-0, si s-a apropiat la trei puncte de CFR Cluj, Morutan nu a avut motive de bucurie. Tanarul jucator a fost introdus pe teren in minutul 18, dupa accidentarea lui Pintilii, insa a fost schimbat de Teja la pauza.

La final, finantatorul Gigi Becali a avut o reactie dura la adresa lui Morutan. "S-a intamplat... ca nu stam dupa Morutan, trebuie sa castigam campionatul! La anul, stam după el. Acum avem de castigat un campionat, nu mai este timp de promovat jucatori. Nu e problema noastra Morutan, nu e o problema pentru noi. Nu are de ce sa il afecteze, daca e baiat destept. Sa inteleaga ca era in plus pe teren, toate mingile le pierdea. Nu poti sa castigi campionatul cu copii", a declarat Gigi Becali la finalul meciului.

Mirel Radoi a tinut sa-i ridice moralul lui Morutan. Selectionerul nationalei de tineret nu isi doreste ca jucatorii sai sa fie cu psihicul la pamant inaintea Campionatului European din aceasta vara si i-a sarit imediat in ajutor lui Morutan.

Radoi l-a invitat pe Morutan la meciul din Liga 2 dintre Daco Getica si U Cluj, Morutan fiind un jucator lansat de formatia ardeleana. Potrivit DigiSport, Radoi a vrut sa discute personal cu Morutan dupa episodul de aseara si sa-l ajute sa isi revina dupa un meci in care a fost schimbat dupa mai putin de jumatate de ora.