Pentru ce salarii suporta perlele FCSB-ului "teroarea" lui Becali. Morutan si Coman castiga sume uriase la 19, respectiv 20 de ani

Dennis Man, Florinel Coman si Olimpiu Morutan sunt jucatorii pe care Becali vrea sa-i vanda cu zeci de milioane. Din acest motiv, ei sunt si cei mai vizati de ochii, dar si de criticile patronului FCSB-ului.

Nu milioane, ci zeci de milioane viseaza Becali sa ia pe Dennis Man, Florinel Coman si Olimpiu Morutan. Pentru asta, patronul a incercat de-a lungul timpului sa-i impuna in echipa, dar in acelasi timp nu a ratat nicio ocazie de a le analiza prestatiile, precum si viata extrasportiva in cadrul interventiilor sale telefonice la emisiunile de sport.

Nu mai departe de ieri, dupa meciul cu Sepsi OSK, Becali l-a taxat pe Morutan, transmitandu-i pustiului de 19 ani ca va sta probabil pe banca pana la finalul sezonului. Motivul? "Avem un titlu de castigat, nu avem timp sa stam dupa Morutan", a spus Becali.

"Terorizati" pe bani grei



Man, Coman si Morutan sunt trei dintre jucatorii pe care Becali sta cu ochii la fiecare meci, dar si cei care trebuie sa suporte cele mai aprige critici atunci cand nu se ridica la nivelul asteptarilor patronului.

Totusi, "teroarea" aceasta vine impreuna cu bani grei. ProSport scrie ca cei trei incaseaza salarii uriase pentru orice pusti de 20 de ani din Romania.

Potrivit sursei citate, Man si Coman incaseaza cate 13.000 euro in fiecare luna, plus alte prime, in timp ce Morutan si-a inceput contractul cu FCSB cu un salariu lunar de 8.000 euro pe luna. Cu fiecare sezon care trece, salariile lor cresc.



Prin comparatie, veteranul Mihai Pintilii, capitanul echipei si unul dintre cei mai experimentati jucatori, castiga 19.000 euro pe luna.

Venit din Italia, Adrian Stoian este cel mai bine platit jucator al echipei, cu 30.000 euro lunar.