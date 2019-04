"Ce importanta are cine a facut schimbarea lui Morutan?" Duckadam sare in apararea lui Becali

Olimpiu Morutan a fost schimbat la pauza, dupa ce l-a inlocuit pe Pintilii in minutul 18.

Ministrul Sportului, Bogdan Matei, vine joi, de la 10:45, la ORA EXACTA IN SPORT!

FCSB s-a impus cu 2-0 pe Arena Nationala impotriva celor de la Sepsi Sf.Gheorghe, insa meciul a avut parte de un moment care a starnit rumoare in randul spectatorilor. In minutul 18, Mihai Pintilii a iesit accidentat, iar in locul sau a intrat Olimpiu Morutan. Dupa pauza, Morutan nu a mai revenit de la vestiare, locul sau fiind luat de la Florinel Coman. Duckadam considera ca nu e o problema daca Gigi Becali este cel care i-a sugerat lui Mihai Teja sa-l schimbe pe Morutan.

"Ce importanta are cine a facut schimbarea? De ce nu e normal sa le faca? Cate schimbari o fi facut Berlusconi la viata lui cred ca... peste Sacchi cu siguranta. Ideea e daca a fost schimbarea buna. Lui Morutan i s-a dat o sansa, pentru ca s-a dorit ca jocul la mijloc sa fie mai consistent. Din pacate, randamentul lui nu a fost cel asteptat si intrarea lui Coman s-a vazut" a declarat Duckadam pentru Pro Sport.

"Nu cred ca trebuie sa facem tevatura ca a sunat Gigi Becali, ca nu a sunat. Nu stiu, ca n-am stat langa dansul. Pentru mine nu conteaza. Ne place sa vorbim despre FCSB si despre schimbarile lui Gigi Becali", a mai declarat Duckadam.

Morutan a fost criticat dur de Becali la finalul partidei.

"Morutan a fost schimbat pentru ca anul asta nu stam dupa el. Noi avem de castigat un campionat acum, nu mai e timp de promovat jucatori. La anul da, o sa aiba timp. Morutan nu e problema noastra acum, nu conteaza daca il afecteaza sau nu. Dar nu are de ce sa-l afecteze daca e baiat destept, ca intelege si el ca era in plus, pierdea toate mingiile. Nu poti sa iei campionatul cu copii" a spus Becali dupa partida.

FCSB s-a apropiat la 3 puncte de liderul CFR Cluj si urmeaza meciul direct, duminica, 14 aprilie, de la ora 21:00, la Cluj.