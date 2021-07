"Nu este un om rau sau un infractor. Dar la echipa, lucrurile sunt putin... ciudate". Gigi Becali, criticat aspru de un fost preferat de la FCSB

FCSB si Aris Soileidis s-au despartit in aceasta vara.

Fundasul stanga a evoluat doi ani la FCSB, iar in Romania a mai jucat si pentru FC Botosani. Aris s-a declarat multumit de ce a gasit in Romania. Soileidis a fost unul dintre favoritii lui Becali, la inceput, insa recunoaste ca patronul de la FCSB a crezut ca se da accidentat, motiv pentru care si-a pierdut increderea:

"Toata lumea din Romania il cunoaste, indiferent daca le place fotbalul sau nu. Un om care are prea multi bani. El are in principal bunuri imobiliare in toata Romania, jumatate din Bucuresti este al lui. Baga multi bani in echipa si ajuta multi oameni. Construieste biserici in Romania si pe Muntele Athos. Este nebun dupa Muntele Athos, merge sigur o data pe luna, din cate stiu eu. Este foarte loial, ajuta spitale, oameni care nu au unde sa stea, le da case.

Vorbim despre o astfel de persoana. Nu este un om rau sau un infractor. Dar in ceea ce priveste echipa, cand nu merge bine, lucrurile sunt putin... ciudate. Apare la televizor dupa meci, cearta jucatorii. Daca esti bun in urmatorul meci, o intoarce si spune: 'Acesta este cel mai bun jucator al meu.

La inceput am fost unul dintre favoritii lui, dar dupa accidentarea mea de vara trecuta lucrurile s-au schimbat pentru ca el credea ca mint ca ma doare, ca nu vreau sa joc. Atunci am inceput sa devin antipatic, sa zicem, pentru ca au crezut ca spun ca staff-ul lor medical nu este bun, cand am hotarat sa vin sa ma tratez in Grecia.

Becali a venit si mi-a cerut sa joc imediat dupa accidentarea mea, pentru ca aveam o multime de jucatori cu coronavirus si i-am spus ca sunt nepregatit de patru luni. Am facut injectii de anestezie pentru a face fata si asa am jucat 90 de minute cu Liberec.

Cu antrenorul, lucrurile sunt putin ciudate acolo. Discuta putin cu patronul despre cum sa faca primul 11 si despre schimbari, chiar si in timpul meciului! Nu stiu exact cum se face, daca vorbesc prin mesaje. Dar stiu ca intotdeauna a existat un acord cu privire la cine va iesi", a spus Soileidis, pentru publicatia elena Sdna.