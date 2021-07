"Am salvat acest moment pentru mine". Ce a declarat Lionel Messi dupa succesul obtinut cu Argentina la Copa America 

Argentina a castigat Copa America, iar pentru Lionel Messi este cea mai importanta reusita cu echipa nationala.

La finalul meciului, Lionel Messi a vorbit despre importanta victoriei pe care a obtinut-o cu Brazilia, declarand ca a asteptat acest moment de cand joaca pentru nationala.

"Am fost atat de aproape multi ani, stiam ca la un anumit punct se va intampla. Ii multumesc lui Dumnezeu ca s-a intamplat in fata Braziliei in finala, in tara lor. Cred ca am salvat acest moment pentru mine", a declarat Messi dupa meciul castigat de Argentina.

"Echipa a meritat asta, este impresionant. De multe ori am visat la asta. Cred ca inca nu suntem constienti de ceea ce am facut. Suntem fericiti, acest meci va ramane in istorie", a marturisit acesta.

#CopaAmérica ???? ¡Como para no celebrar así! @Argentina volvió a levantar la CONMEBOL #CopaAmérica de la mano de Lionel Messi ???? y se festejó con todo ???? ???????? Argentina ???? Brasil ????????#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/4ps25RHfMy — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021

Argentina a castigat Copa America dupa o pauza de 28 de ani. In finala au trecut de Brazilia chiar pe Maracana datorita golului marcat de Angel Di Maria.

