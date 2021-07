McGregor a reusit sa o scoata din minti pe sotia lui Dustin Poirier! Superba Jolie i-a aratat degetul mijlociu luptatorului din Irlanda

Lupta s-a terminat dupa prima runda, din cauza faptului ca McGregor si-a rupt glezna piciorului stang.

La final, irlandezul a facut o declaratie uluitoare. Intins pe podea, McGregor a afirmat ca Jolie, sotia lui Dustin Poirier, ii da mesaje.

"Nu s-a terminat! Sotia ta imi da mesaje! Hei, iubito, cauta-ma si voi vorbi cu tine mai tarziu! Voi fi la petrecere", a spus McGregor.

Replica femeii a venit imediat. Prezenta in sala, Jolie Poirier i-a aratat degetul mijlociu lui Conor McGregor.

Dustin Poirier's wife Jolie flipped off Conor McGregor in the aftermath of the fight ???? #UFC264 pic.twitter.com/WfgVXmkQzc