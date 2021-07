Messi e noul favorit pentru castigarea Balonului de Aur! Cum arata clasamentul, dupa finala Copa America

Victoria Argentinei, din finala Copa America, face ca Messi sa fie principalul favorit la castigarea Balonului de Aur.

Leo Messi s-a impus in finala Copa America, in fata Braziliei, si a devenit principalul favorit la castigarea Balonului de Aur. Acesta este in lupta directa cu Mbappe si Kante, insa nationala lor a parasit EURO 2020 rusinos, astfel ca sansele lor s-au diminuat considerabil.

Al doilea favorit, dupa Messi, este Lewandowski, insa polonezul are performante doar la echipa de club, astfel ca e greu de crezut ca acesta il mai poate prinde din urma pe Messi. Leo este cel mai titrat jucator din istorie, daca vorbim despre Baloanele de Aur castigate.

Messi are patru goluri la Copa America, plus cinci pase de gol. In total, Messi are 42 de goluri si 19 pase de gol in acest sezon, astfel ca devine principalul favorit pentru cel mai important trofeu din fotbal, daca vorbim de planul individual.

Messi, Lewandowski, Kante, Lukaku si Mbappe formeaza top cinci-ul pentru Balonul de Aur, conform GOAL. Raheem Sterling, locul 8, este primul fotbalist care inca are sansa unui trofeu individual din acest clasament.