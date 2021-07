Bomba inaintea finalei EURO 2020! Giorgio Chiellini a ratat un transfer in Premier League, din cauza a 200.000 de lire sterline

Italia si Anglia se vor infrunta, astazi, de la ora 22:00, pe stadionul Wembley din Londra, in finala EURO 2020. Meciul va fi transmis pe PRO TV si VOYO. De asemenea, partida va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Inaintea marelui meci, presa engleza a dezvaluit ca Giorgio Chiellini, cel care evolueaza de 16 ani la Juventus Torino, a fost la un pas de a ajunge in Premier League.

In urma cu aproximativ 15 ani, actualul capitan al "Squadrei Azzurra" si-a dat acordul pentru un transfer la Sunderland, pe atunci nou-promovata in Premier League. In cele din urma, pentru o suma modica, afacerea a picat, informeaza Mirror.

"Era o zi ca toate celelalte cand am primit un telefon de la un agent care mi-a spus: 'Ai fi interesat de Chiellini?'. Am raspuns: 'Ii place unui copil Craciunul? Absolut, l-am vrea, da! Dar nu exista nicio sansa ca el sa vina la Sunderland'. Mi-a zis: 'Lasa totul in seama mea'. Si asa am facut.

Cateva zile mai tarziu, m-a sunat din nou si mi-a spus: 'Chiellini vrea sa vina'. Am mers la Roy Keane, a ramas sa rezolve ei. O suma de transfer a fost convenita cu Juventus, 8 milioane de lire sterline, iar lucrurile erau puse la punct cu Chiellini.

Totul era pregatit. Insa,undeva,in timpul negocierilor, fara nicio legatura cu mine sau cu Roy, afacerea a cazut pentru 200.000 de lire. Pentru cine era suma aceasta sau cine a solicitat-o, nu stiu. A fost mare pacat, imi puneam viata la bataie ca acest baiat va deveni mare", a declarat, pentru Mirror, Mick Brown, fostul sef al scouterilor de la Sunderland.

Pana acum, Giorgio Chiellini a cucerit 20 de trofee cu Juventus Torino. In cariera sa, fundasul in varsta de 36 de ani a mai evoluat la Livorno si Fiorentina.